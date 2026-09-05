Учасники освітніх програм зможуть навчатися та проживати у Центрі єдності УКУ

У п’ятницю, 4 вересня, в Українському католицькому університеті представили проєкт Центру єдності, де навчатимуться учасники короткострокових сертифікатних програмах Інституту професійного розвитку. Перші три поверхи центру, один з яких підземний, будуть призначені для навчання та проведення заходів, а чотири наступні – для проживання учасників освітніх програм.

Як повідомила Львівська міськрада, Центр єдності (National Unity Center) створюють як простір для навчання впродовж життя, розвитку людського капіталу та лідерства. Тут зможуть навчатися ветерани, громадські лідери, волонтери та фахівці з різних сфер.

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«Малому університету важко масштабуватися. Це завжди було для нас одним із важливих питань: як бути малим університетом із великим впливом? Центр єдності і те, що в ньому відбуватиметься, – це безпосередня відповідь на це питання. Через розвиток сертифікатних програм та освіти впродовж життя ми можемо запрошувати в УКУ на навчання якомога більше людей з різних куточків України», – сказав ректор УКУ Тарас Добко.

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Під час презентації представили концепцію майбутньої будівлі, яка має доповнити архітектурний ансамбль студентського містечка УКУ.

Візуалізація Центру єдності (фото Львівської облради)

За словами заступника проректора УКУ з інфраструктури Андрія Боровця, будівля матиме форму літери «У» та складатиметься із семи поверхів – шести надземних і одного підземного.

«Ми зупинилися на формі літери «У», яка має три пелюстки, що зустрічаються посередині й ніби ведуть людей до спільної точки – точки діалогу, перетину, спілкування. Перші три поверхи будуть призначені для академічних потреб, гуманітарних проєктів та інших заходів. У підвальному поверсі буде укриття, яке вміщатиме до 500 осіб», – розповів Андрій Боровець.

Ще чотири верхні поверхи будуть житловими, там зможуть зупинятися учасники короткострокових освітніх програм.

Як зазначила керівниця Інституту професійного розвитку УКУ Роксоляна Вороновська, стратегічна ціль університету – щороку навчати на сертифікатних програмах на кампусі близько 10 тис. людей.

«Для масштабування впливу університету нам потрібен новий фізичний простір. Студентське містечко – це не лише місце для навчання. Сам дотик до університету змінює ставлення людей до УКУ, допомагає їм знайомитися, формувати нові зв’язки й залишатися частиною спільноти», – наголосила Роксоляна Вороновська, керівниця Інституту професійного розвитку УКУ.

У Центрі приділятимуть увагу освіті ветеранів. Короткострокові сертифікатні програми дадуть можливість швидше здобувати нові знання та навички, повертатися до професійного життя й адаптуватися до нових потреб ринку праці.

«Багато людей у майбутньому будуватимуть свою освітню траєкторію за принципом конструктора. Вони шукатимуть гнучкі освітні траєкторії. Нам треба бути готовими до таких людей і працювати з ними. Ми повинні вміти створювати освітні програми, освітні продукти різної тривалості, які були б завершеними й давали конкретні навички та знання. Люди мусять спілкуватися між собою, зустрічатися одне з одним на кампусі УКУ. І для цього треба мати будівлю, приміщення, де цих людей можна прийняти», – зауважив Тарас Добко.

Проєкт Центру єдності розробило німецьке архітектурне бюро Behnisch Architekten. Навколо будівлі планують облаштувати сучасний зелений простір, а в дизайні використати елементи автентичних гуцульських орнаментів. Відкриття Центру єдності в УКУ заплановано на 2028 рік.