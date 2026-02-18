УКУ буде інвестором, будуватиме компанія "Еко-Дім"

У вівторок, 17 лютого, Український католицький університет підписав з холдинговою компанією «Еко-Дім» меморандум про будівництво Центру співпраці УКУ на вул. Козельницькій у Львові поруч зі своїм студмістечком. Про це повідомляє пресслужба університету.

Також сторонами меморандуму стали Львівська обласна військова адміністрація, Львівська міська рада та Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України.

Ідеться про те, що УКУ на пропозицію компанії «Еко-Дім» стане інвестором будівництва громадського будинку, що планувався як частина проєкту забудовника поряд з університетським містечком. будівництво розташоване на ділянці позаду будівлі державної податкової служби, що Інститут регіональних досліджень віддав під забудову житлом в обмін на кілька квартир для своїх співробітників.

Новий центр УКУ буде сучасним академічним простором з можливістю навчання та тимчасового проживання учасників програм і викладачів.

Концепцію Центру співпраці розробило архітектурне бюро Behnisch Architekten, що проєктувало для УКУ Центр Шептицького. Львівським партнером проєктанта є «АVR Development». Наступним кроком буде розробка проєктної документації на виконання робіт.

Для чого УКУ новий корпус

В УКУ є низка коротко- і середньострокових програм, зокрема, для підвищення кваліфікації. Також університет притримується концепції навчання впродовж всього життя, що реалізується через Школу цілісного розвитку. Для масштабування цих програм і залучення якомога більшої кількості людей офлайн бракує приміщень, тому університет вирішив інвестувати в будівництво нового корпусу.

«Центр співпраці УКУ (робоча назва проєкту) має стати місцем зустрічі, діалогу та спільнодії для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, представників малого та середнього бізнесу, освітян, волонтерських, благодійних та інших організацій громадського сектору, управлінців і лідерів громад для відновлення України та зцілення ран війни», – йдеться в повідомленні пресслужби університету.

У 2025 році на відкритих сертифікатних програмах УКУ вчилися 3700 учасників, багато з них – онлайн. Ціль УКУ до 2030 року – 10 тис. учасників сертифікатних програм, які пройдуть через кампус.