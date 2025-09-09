До кластера будуть долучатися й інші університети

Український католицький університет та НУ «Львівська політехніка» увійшли до кластера оборонних технологій Brave1. Він об’єднує державу, бізнес і Сили безпеки та оборони для розробки, тестування та впровадження інновацій на полі бою. Загалом у кластері сім українських вишів. Про це 9 вересня повідомили на сайті УКУ.

Співпраця передбачає:

спільні заходи для розвитку технологій, зокрема хакатони;

підтримку університетів щодо розробки інноваційних рішень у галузі оборони;

залучення науковців до консультацій розробників;

організацію стажування студентів у компаніях кластера Brave1.

«Defense tech починається в лабораторіях. Один із ключових факторів зростання українського defense tech – розвиток профільної освіти, адже секрет інновацій – у людях, які за ними стоять. Розумних, професійних та ідейних», – прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначає Михайло Федоров, проблеми розробників можуть допомогти вирішити науковці. Саме тому поглиблену співпрацю розпочали із закладами вищої освіти. Окремий проєкт Brave1 спрямований на залучення наукового потенціалу для розвитку оборонної сфери України та водночас на створення нових можливостей для молоді, яка здобуває інженерну освіту.

Окрім львівських університетів, до кластера Brave1 приєдналися такі виші:

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Державний університет «Київський авіаційний інститут»;

Український державний університет науки і технологій.

Defense Tech (Defence Tech) – це галузь, яка працює над розробкою, виробництвом та застосуванням передових технологій для сфери оборони і безпеки держави. Ці технології включають штучний інтелект, безпілотні системи, кібероборону, новітні матеріали, сенсори та космічні системи.