Загальновідомо, що призначення, або місія, університетів – по-перше, навчати, а по-друге – генерувати інновації, рухати прогрес – тобто науково-дослідницька діяльність. На Заході ж додають ще одну, третю, місію – суспільне служіння, яке має на меті цілеспрямовано використовувати академічні розробки для розв’язання суспільних проблем, а також бути трансфером технологій та інновацій для приватного й публічного секторів.

Дмитро Шеренговський, проректор із зовнішніх зв’язків та суспільного служіння Українського католицького університету (УКУ) розповідає: «У світі суспільне служіння університетів базується на підході суспільно орієнтованого навчання СОН (англ. Service-learning, SL). Він спрямований на формуванні у студентів академічних знань, практичних навичок і відповідального ставлення через розв’язання проблем у громаді та разом з громадою. Тобто фактично освітні досягнення інтегруються у суспільний ріст. В європейських університетах підхід СОН також уже пройшов етап інституалізації – є напрацьовані матеріали, план дій підготовки викладачів для роботи з громадами, бізнесом, з суспільними запитами. Є також і успішні кейси. Для цього діють відповідні центри компетенцій, спільні міжуніверситетські платформи тощо».

В Україні з допомогою Європейського Союзу така робота активно розгортається та стає критично необхідною, особливо для подолання викликів та наслідків російської агресії. ЄС завжди підтримував українську освіту та нові формати реалізації її потенціалу, а реформу децентралізації вважає найуспішнішою та найефективнішою серед впроваджених. Логічно формувати синергію цих сил – задля користі для людей та їхніх громад, задля відбудови, модернізації та євроінтеграції України.

Український католицький університет разом зі ще двома українськими і трьома іноземними ЗВО у межах ініціативи Erasmus+ та за фінансової підтримки Євросоюзу впроваджує проєкт ServU – Service learning in higher education for Ukraine’s recovery («Суспільно орієнтоване навчання у вищій освіті для відновлення України»). Він базується на концепції суспільно орієнтованого навчання, що передбачає інтеграцію освітніх курсів у волонтерство задля суспільної користі. Як університети допомагатимуть шістьом місцевим громадам вирішувати їхні проблеми, а також про цілі та місію проєкту ZAXID.NET розповіла проректорка зі стратегічного розвитку УКУ Софія Опацька.

«Наша ідея – підвищувати самодостатність громад»

Проєкт ServU (від serve – служити і university – університет) впроваджує консорціум з шести університетів: крім УКУ, Україну представляють Сумський державний університет та НТУ «Дніпровська політехніка», а наші європейські партнери – Лювенський католицький університет (Бельгія), Вільний університет Успіння Пресвятої Богородиці – LUMSA (Італія) та Католицький університет Айхштетт-Інгольштадт (Німеччина).

Підсилять співпрацю університетів авторитетні у Європі та світі асоціації з суспільно орієнтованого навчання – European Association of Service-Learning in Higher Education, CLAYSS, Uniservitate.

Учасники конференції ServU (фото УКУ)

Всі учасники проєкту мають свої завдання і відповідають за певний робочий пакет. Зараз викладачі всіх університетів-членів консорціуму працюють над методологією суспільно орієнтованого навчання (СОН) на основі вивченого досвіду партнерів з держав-членів ЄС та її поширенням.

Кожен університет взаємодіє з двома громадами у своєму регіоні – їх обрали ще на етапі подання заявки на основі досвіду попередньої співпраці. «Кожен університет має свої контакти і вирішує, чи він хоче поглибити цю взаємодію з громадою, з якою співпрацює, чи хоче взаємодіяти з новою. УКУ співпрацює з приблизно 50 громадами в той чи інший спосіб», – каже проректорка.

Обираючи громади, учасники проєкту зосередилися на їхніх трьох типах:

ті, що приймають внутрішньо переміщених осіб;

прифронтові громади, що здебільшого дотепер страждають від постійних обстрілів;

деокуповані громади.

У цьому проєкті УКУ обрав для співпраці громади з Львівської і Тернопільської областей – Трускавець і Козову. Дніпровська політехніка і Сумський державний університет вибрали по дві громади у своїх областях. Зараз триває етап визначення й відбору потреб громад.

Запис потреб Трускавецької громади (фото зі сторінки ServU)

Всі охочі можуть знайомитися з роботою над проєктом – у соцмережах є профільна сторінка ServU, тож усі зацікавлені сторони отримують інформацію практично в режимі реального часу: «У листопаді студенти та викладачі УКУ зустрічалися з представниками Козівської та Трускавецької громад. Під час цих досліджень на місцях сформували три фокус-групи з-поміж представників громадськості, місцевого бізнесу та органів місцевого самоврядування. Проведені опитування допомогли виявити специфічні потреби територіальних громад і визначити пріоритетність стратегії розвитку. Представники університету на місцях змогли оцінити рівень громадянської активності мешканців громад та виявити можливості й очікування від взаємодії між громадами та університетами».

Співпраця українських університетів з територіальними спільнотами сприятиме зміцненню стійкості громад і їхньому сталому розвитку у воєнний та післявоєнний час. Університети у межах проєкту досліджують проблемні питання громад, розробляють методологію, яка дозволяє оцінити потреби спільноти з позицій влади, місцевих мешканців, які довгий час живуть там, ветеранів, сімей переселенців, місцевого бізнесу. Мета – допомогти університетам або іншим організаціям в побудові системної аналітичної та/або навчальної підтримки територіальних громад.

«Розуміння того, що будь-які процеси в громаді мають ґрунтуватися не лише на баченнях, намірах і бажаннях, а й на певному, зокрема науковому, обґрунтуванні ще більше зміцнило мою впевненість у тому, що в хороших справах дрібниць не буває. Обговорення і дослідження тих чи інших процесів дають можливість в підсумку отримати позитивний результат в усіх ініціативах, що виникають у щоденній практиці нашої громади», – висловився заступник голови Козівської селищної ради Роман Солтис.

Щоб проєкти були корисні для відбудови України, для сталого розвитку й посилення спроможності громад, у воєнних реаліях громадам важливі не лише інфраструктурні рішення, але й, наприклад, залучення коштів на розвиток громад.

«Загальний напрям потреб громад ми вже розуміємо. Є великі потреби, пов’язані з реабілітацією, зокрема психологічною і соціальною, освітою, молодіжною політикою. Тут вже буде залежати від того, яка специфіка університету. Наприклад, Дніпровська політехніка має експертизу в технічних дисциплінах, а ми такої експертизи не маємо. Але відбудова має тверду і м’яку інфраструктуру. І ми, очевидно, є набагато сильнішими у відбудові м’якої інфраструктури. Тому тут має бути збіг потреб громад і можливостей університетів», – пояснює Софія Опацька.

Проректорка зі стратегічного розвитку УКУ Софія Опацька (фото УКУ)

До роботи над проєктом ServU залучені і викладачі, і студенти. В УКУ найбільш залучені Школа публічного управління і програма соціології, але участь в роботі беруть представники різних факультетів.

Спочатку над методологією працювали викладачі. Тепер до проведення досліджень потреб громад почали залучати і студентів. Далі викладачі разом з іноземними партнерами будуть розробляти курси суспільно орієнтованого навчання для співпраці з громадами. Потім із напрацюваннями курсами знайомитимуть студентів університетів. Проєкт розрахований на три роки, і на різних його етапах до роботи залучатимуть викладачів, студентів, представників громад. Так виникають взаємодія та синергія співтворення.

Студентка Школи публічного управління та адміністрування УКУ Діана Дуткевич розповідає: «Ми були членами дослідницької групи університету, яка проводила соціологічне дослідження щодо потреб і викликів, що постають перед громадами. Кожна з фокус-груп мала свої відмінності й у кожній фокус-групі були різні дискусії. І мене найбільше вразило, наскільки всі учасники були зацікавлені в тому, аби донести до нас максимум інформації, щоб їх почули і зрозуміли. Вони ніби знову переживали всі емоції, розповідаючи про свої проблеми, видно було: це дійсно хвилює людей, хвилює підприємців, хвилює органи місцевого самоврядування».

Отримані результати також будуть використані для підготовки курсів за методикою суспільно орієнтованого навчання. Це одна із складових сталості проєкту – за його розробками навчатимуться й працюватимуть інші. Тому надзвичайно важливим є завдання створити ефективний механізм поширення напрацювань проєкту.

Якщо не для війни, то для подолання її наслідків

Навесні 2022 року, коли в Україні почалася велика війна, кожен свідомий громадянин зробив свій вибір: працювати на захист України та перемогу. Студенти були активно залучені до волонтерства. Софія Опацька пригадує, що саме завдяки методології суспільно орієнтованого навчання вдалося повернути студентів до аудиторій, переконати їх, що вони роблять важливу справу: «Коли вони приходили на навчання, і воно було пов’язане з потребами країни чи певних організацій, вони розуміли, що це має набагато більший сенс і їхнє навчання приносить користь».

Софія Опацька зазначає, що звичне для нас волонтерство може відрізнятися від того, чого навчають студентів в межах навчальної програми : у випадку СОН відбувається інтеграція служіння спільнотам і компетентностей навчальної дисципліни. Іншими словами, студенти вчаться адаптувати знання та навички до потреб громади та застосовувати їх у конкретних реаліях. Водночас громади мають навчитися визначати свої реальні потреби й бути готовими до співпраці з університетом. До речі, одне із завдань у межах проєкту – навчити громади оцінювати й визначати пріоритети.

«Мені як майбутньому публічному управлінцю було цікаво, як така відносно невелика міська територіальна громада, як Трускавецька, справляється з викликами, спричиненими війною. Ми розуміли, а тепер на конкретних прикладах, на практиці переконалися, як різні групи населення – представники місцевого самоврядування, бізнесу, громадського сектору, по-різному сприймають і бачать різні інструменти розв’язання тих чи інших проблем, навіть визначають ці проблеми. Дуже сподіваюся, що у співпраці з УКУ громада зможе напрацювати основи для якісної стратегії, що допоможе їм у майбутньому краще адаптуватися до реалій сьогодення і думати про подальший розвиток», – поділився студент другого курсу Програми публічного управління та адміністрування Українського католицького університету Тома Прохасько.

Cтуденти УКУ провели соцдослідження у Козівській та Трускавецькій громадах (фото УКУ)

Якщо більшість українських університетів тільки відкривають для себе можливості СОН, то в УКУ такий підхід до навчання і викладання запровадили з 2019 року – суспільно орієнтоване навчання як методологія особливо поширене саме серед католицьких університетів, це частина їхньої місії.

«Такий підхід дуже важливий в час війни і для відбудови. Він пов’язує студентів із зовнішнім середовищем, дозволяє поставити їх в той контекст, в якому живе ціла країна. Коли ми думали над проєктом, нам було цікаво розвинути методологію суспільно орієнтованого навчання, поширити її в Україні серед інших навчальних закладів, а також адаптувати цю методологію до теперішніх воєнних умов. І цим ми можемо ділитися з іншими університетами», – пояснює Софія Опацька.

Після закінчення цього проєкту ширшою його метою є вбудувати суспільно орієнтоване навчання в академічні програми і навчальні курси. Така місія спонукатиме викладачів до участі у соціальних змінах, а університети-учасники проєкту можуть стати ресурсними центрами для популяризації методології суспільно орієнтованого навчання в інших навчальних закладах.

Користь і нові навички

Для університетів така взаємодія є корисною ще й тим, що студенти, працюючи над різними курсами і беручи в них безпосередню участь, переходять від теорії до практики. Вони бачать реальне життя і розуміють, що на них може чекати після завершення навчання, адже виклики в громадах бувають дуже різними. Водночас студенти розвивають свої компетентності відповідно до навчальної дисципліни.

Студентське містечко УКУ (фото університету)

Університет як інституція напрацьовує певну експертизу, яку можна застосувати і в інших проєктах і співпраці з іншими громадами. За словами Софії Опацької, українські університети часто допомагають громадам, але діють більш інтуїтивно, ніж методологічно: «Є певні важливі етапи, і викладач має бути обізнаний з методологією. Тому, я думаю, що інтуїтивно багато освітніх установ використовують методологію СОН, але найбільш інституціолізована вона зараз є у нас. Тому що в нас є Центр розвитку навчання та викладання, який займається суспільно орієнтованим навчанням. Через цей проєкт ми її поширимо ще на дві інституції».

Водночас участь у таких проєктах дає громадам можливість швидше розвиватися і ставати більш самостійними: наприклад, навчитися подати заявку до тієї чи іншої інституції, отримати кошти для реалізації власних ідей, бути готовими власними силами імплементувати проєкти, вчасно та прозоро відзвітувати. Це нагальні потреби сучасної громади, яка дійсно хоче розвиватися, адже можливостей стає більше й більше, тож такі навички доводиться опановувати.

«Через громади можна залучити набагато більше фінансування – в Україні зараз дуже багато грантових конкурсів ЄС та міжнародних організацій, саме для громад, за різними напрямками: і бізнес, і для організацій громадянського суспільства, і освітніх, і для молоді. Але для цього їхні представники повинні вміти визначити завдання, написати проєкт, реалізувати його, відзвітувати. Тобто наша ідея – підвищувати самодостатність громад», – аргументує викладачка УКУ.

Про цінність досвіду та синергію проєктів

В Європі теж активно практикують суспільно орієнтоване навчання. Існує навіть асоціація таких університетів. УКУ співпрацює з іноземними партнерами, серед яких СОН дуже популярне. За кордоном схожі проєкти більше фокусуються на окремих організаціях чи інституціях, а український проєкт розвиває співпрацю з територіальними спільнотами.

Наприклад, бельгійський університет-партнер з міста Лювен приділяє особливу увагу найбільш вразливим мешканцям, там реалізовують понад 40 курсів суспільно орієнтованого навчання. Студенти німецького Католицького університету Айхштетт-Інгольштадт запропонували організувати безкоштовні курси німецької мови для біженців, надати в початкових школах мовну підтримку дітям мігрантів та доступ до вищої освіти для молоді в таборах біженців з допомогою онлайн-курсів. А італійський вільний університет LUMSA допомагає адаптуватися до навчання в Італії українським студентів.

Представлення проєкту ServU у Німеччині (фото університету Lumsa)

Українські виші застосовують принцип СОН ширше, не тільки для взаємодії з громадами, а й з бізнесом, наприклад, і мають дійсно значущі результати. «Існує розрив між закладами вищої освіти та бізнесами – він полягає у відсутності центрів кваліфікацій, де можна було б поєднувати освітньо-наукову складову і практику. У такому центрі ми даємо можливість здобути нову кваліфікацію, яка потрібна роботодавцеві та стати конкурентно спроможним на ринку праці, – розповідає проректор з перспективного розвитку НТУ “Дніпровська політехніка” Микола Трегуб. – Більшість успішних проєктів СоН розвиваються завдяки Центру розвитку підприємництва “Бізнес-інкубатор” Дніпровської політехніки. Також один із таких кейсів СОН в Дніпровській політехніці пов’язаний з підготовкою фахівців із енергоефективності, мехатроніки та фахівців із електрифікації обладнання. Під час тогорічних відключень світла університет, зокрема завдяки роботі центру, активно розробляв рішення, щоб мінімізувати втрати промисловості та пришвидшити перехід на альтернативні джерела енергозабезпечення, і водночас оптимізувати такий процес».

А Сумський державний університет, серед інших, має приклади суспільно орієнтованого навчання щодо фізичної реабілітації, значення яких неможливо переоцінити – і для громад, і для студентів. Їх втілює кафедра фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини на чолі з Юрієм Атаманом, доктором медичних наук, професором, директором науково-методичного центру спортивної медицини. Звісно, університет співпрацює з різними донорами й партнерами, але всі напрацювання в результаті працюють на єдину мету, у цьому випадку – про місію служіння і співпрацю з громадами. Ось декілька прикладів проєктів:

благодійний проєкт, в межах якого студенти робили лікувальний масаж в обмін на донат, аби зібрати кошти на відновлення пошкоджених медичних закладів області;

студенти допомагають у реабілітації пацієнтів, використовуючи сучасне обладнання. Під керівництвом досвідченого фізіотерапевта вони складають план для пацієнта, а потім 85% часу студенти практикують з пацієнтами безпосередньо;

проєкт, спрямований на поширення асистивних технологій (World Health Organization A10) дозволив залучити студентів до консультування пацієнтів з територіальних громад-учасниць проєкту;

широке залучення студентів до роботи в медичних закладах, що працюють для територіальних громад.

Студенти Сумського університету проводять реабілітацію пацієнтів (фото СумДУ)

Щоб зрозуміти ефективність СОН у цьому прикладі, важливо зрозуміти контекст, у якому перебувають і студенти, і громади. Сумщина має найдовший кордон з ворогом, тож, зважаючи на ризики, медичного персоналу та обладнання постійно бракує, проте пацієнтів, навпаки, дуже багато. Серед населення доволі низький рівень обізнаності про реабілітацію в цілому, натомість популярні недоказові методики, тож доводиться займатись і лікуванням, і просвітництвом.

Варто зазначити, що команди вищезгаданих університетів нарощували інноваційний потенціал, включно з впровадженням проєктів ЄС TEMPUS та різних напрямків Еразмус+ близько 15 років.

На початку війни майбутні психологи, що навчаються в УКУ, провели 6 наукових досліджень у сфері психічного здоров’я. А студенти Школи журналістики досліджували вплив алгоритмів соцмереж на формування світогляду користувачів щодо війни в Україні. У попередні роки одним з найуспішніших проєктів суспільно орієнтованого навчання УКУ визнали юридичну клініку в межах програми Школи права, яка найбільше працює з ветеранами та їхніми сім’ями – надає юридичні консультації, здійснює супровід у судових справах, допомагає оформляти процесуальні документи та робить огляд судової практики або законопроєктів.

Волонтери Юридичної клініки провели консультації для родин ветеранів у Шептицькому/Червонограді (фото УКУ)

Нещодавно УКУ представив результати проєкту «Посилення спроможності громад для відбудови через пілотування їхньої взаємодії з університетами» – як синергію з проєктом ServU. Альянс шести українських університетів допомагав 12 громадам у різних регіонах України вирішити проблеми соціально-економічного розвитку. Підсумком став порадник із зібраним досвідом, яким можуть користуватися інші громади.

Що вже зроблено?

Перший рік від моменту старту проєкту ServU учасники присвятили розробці методології. Викладачі напрацювали посібник для інших колег, як можна застосовувати цю методологію саме в час війни та відновлення. Також провели опитування громад, у кожній з них оберуть конкретну проблему, під яку напрацюють курс.

«Трускавець і Козова – це дві дуже різні громади з дуже різними потребами, можливостями і ресурсами. Тому тут не може бути одного підходу для обох. До кожної громади він мусить бути іншим. А методологія буде застосована більш-менш та сама», – наголошує Софія Опацька.

Проєкт розрахований на три роки. Загальними його підсумками мають бути розроблені методології для викладачів, зокрема, як проводити суспільно орієнтоване навчання в час війни, як досліджувати потреби громад, а також приклади розроблених курсів, а самі університети стануть осередками для інноваційного розвитку громад.

Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в межах комунікаційної кампанії «Разом навчаємося і зростаємо». Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.