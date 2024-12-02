Студенти шести вишів напрацювали проєкти для вирішення проблем місцевих громад

У Львові презентували результати співпраці шести українських закладів вищої освіти та 12 громад у різних регіонах України. Студенти та викладачі вишів напрацювали проєкти, які допоможуть громадам вирішити проблеми соціально-економічного розвитку. До прикладу, студенти львівського УКУ розробили проєкти для Верховинської та Шептицької громад.

Проєкт Альянсу українських університетів «Посилення спроможності громад для відбудови через пілотування їхньої взаємодії з університетами» має на меті консультувати громади для успішного вирішення проблем, відновлення та післявоєнної відбудови.

Наприклад, під час курсу «Проєктний менеджмент в публічному секторі» студенти спільно з громадами напрацювали проєкти, спрямовані на вирішення локальних проблем. Студенти консультувалися з мешканцями, а результати своєї роботи представили органам місцевого самоврядування.

Український католицький університет співпрацював з Шептицькою громадою на Львівщині та Верховинською на Івано-Франківщині. Зокрема, для Шептицької громади створили проєкт автономного опалення та підвищення теплоефективності у школах, що стало актуальним після закриття шахти.

Для Верховинської громади студенти розробили проєкт із розвитку освітнього туризму, який передбачає створення інфраструктури та програм, що поєднують навчання й туризм у Карпатах.

«В УКУ активно впроваджується суспільно-орієнтоване навчання (service-learning) – інноваційний освітній підхід, що поєднує академічні знання, практичні навички та розвиток відповідального ставлення через вирішення проблем у громадах у співпраці з їхніми мешканцями», – зазначають організатори проєкту.

На підсумковій конференції учасники обмінялися досвідом і визначили майбутні вектори розвитку та співпраці.

«Напрацювання, які розроблені в межах проєкту, є доступними для використання й для інших громад та університетів України. Весь свій здобутий досвід команда проєкту зібрала у пораднику, який має на меті продемонструвати успішний приклад того, як співпрацювати університетам і громадам», – повідомляють в Альянсі українських університетів.

Спільна робота пілотних громад та університетів Альянсу триватиме і надалі.