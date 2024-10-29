Винахід науковців Сумського університету

Альянс українських університетів, до якого входять шість вишів, реалізовує програму, за якою науковці допомагають місцевим громадам вирішувати локальні проблеми. Тим самим вони практично випробовують свої наукові напрацювання. Така співпраця допомагає 12 громадам у п’яти областях, повідомляє «Освіта.ua».

Науковці університетів надають громадам експертну, науково-методичну підтримку та допомагають напрацьовувати стратегії відновлення. Наприклад, Сумський державний університет працює над створенням захисних укриттів та розвитком освітньо-культурних просторів у Шосткинській і Сумській громадах.

Національний університет водного господарства та природокористування покращує енергоефективність закладів та модернізовує інфраструктуру. Зокрема, у Вараській громаді – приймальне відділення лікарні, де обслуговують працівників Рівненської атомної електростанції та військовослужбовців.

Дніпровська політехніка допомагає громадам вирішувати екологічні проблеми: у Зеленодольській громаді, яка страждає через постійні проблеми з водопостачанням після руйнування Каховської ГЕС, планують використовувати місцеві альтернативні види палива та відновити водні системи.

Український католицький університет активно підтримує проєкти культурного та освітнього розвитку: наприклад, напрацювати Верховинській громаді освітньо-туристичну програму. Водночас за підтримки УКУ громада Шептицького будує три блочно-модульні твердопаливні котельні у Соснівці. Це дозволить підвищити енергоефективність та зменшити викиди CO 2 .

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Київський національний університет імені Тараса Шевченка допомагає Лозівській громаді розробляти стратегії просторового розвитку. А Київська школа економіки допомагає Менській громаді з економічними стратегіями для розвитку бізнесу та молодіжних центрів.

Співпраця між громадами та університетами дозволяє реалізувати знання та досвід науковців у вирішенні практичних потреб місцевого самоврядування. Всі проєкти мають комплексний підхід і спрямовані на вирішення низки проблем. Всеукраїнський проєкт «Посилення спроможності громад для відбудови через пілотування їхньої взаємодії з університетами» має впровадити ефективні рішення й створити нові можливості для місцевих мешканців.