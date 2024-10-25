Вікторія Осадча та учні школи під час онлайн-нагородження

Першу українську школу в Польщі відзначили премією World’s Best School Prizes 2024 у категорії «Подолання труднощів». Її отримала засновниця школи, президентка фундації «Незламна Україна» Вікторія Осадча. Про це повідомляє сайт «Ocвiтopiя».

Як зазначили 24 жовтня під час церемонії нагородження організатори премії, Перша українська школа у Польщі не лише надає учням знання, але й пропонує індивідуальну освіту та емоційну підтримку для розвитку стійкості та інтеграції дітей в польське суспільство.

«Заклад працює вже третій рік, у 2024 навчальному році зі 160 випускників понад 150 вступили в польські виші, а щороку від 30% до 50% учнів успішно переходять до польських шкіл», – зазначає засновниця школи Вікторія Осадча.

The World’s Best School Prizes є освітньою нагородою, яку присуджують школам за внесок у розвиток суспільства. З 2022 року на премію щорічно подають тисячі заявок школи з понад 100 країн світу. Премія обирає лише п’ять переможців – по одній у кожної категорії.

Цьогорічними переможцями за категоріями є: