Учні з України мають додаткові можливості при навчанні у польських школах

Міністерство освіти і науки України зібрало всю важливу інформацію для українських школярів, які тимчасово перебувають у Польщі і навчаються у місцевих школах. У дописі розповідають про навчання у польських закладах, умови прийому учнів, а також екзаменаційні вимоги.

Громадяни України, які легально в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають право залишатися там до 30 вересня 2025 року. Польща надає можливість іноземним учням вивчати мову та культуру країни свого походження.

«З 1 вересня 2024 року діти та учні з України повинні виконувати зобов’язання щодо дошкільної підготовки та обов’язкового шкільного навчання. Винятки можуть бути для учнів, які навчаються в останньому класі української школи», – пише МОН.

Екзаменаційні вимоги. Учнів з України, які навчаються у восьмому класі, у кінці навчального року мають скласти іспит з математики та сучасної іноземної мови. Водночас учень сам вирішує, чи складати його польською. З 2025 року українська мова буде включена до польської матури (випускні іспити в середній школі, які одночасно є вступними до закладів вищої освіти) як іноземної на вибір.

Оцінювання учнів. Школи можуть не виставляти оцінки учням, які ще не опанували польську мову. Якщо учень не володіє польською або знання мови є недостатніми для навчання, батьки можуть звернутися до адміністрації школи. Якщо педагогічна рада погодиться, то замість атестата учень отримає довідку про відвідування підготовчого відділення, а в табелі успішності зазначать, що учень не підлягає класифікації.

Адаптація освітніх програм. Також за клопотанням батьків українських учнів, в освітню програму школи можуть внести зміни і адаптувати її чи організувати додаткову підтримку.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Форми підтримки учнів:

навчання на підготовчому відділенні;

можливість здобути освіту у спеціальному дитячому садку, школі, освітньо-виховному комплексі або освітньо-виховному закладі дитини з інвалідністю на підставі заяви батьків.

додаткові безкоштовні заняття з польської мови. Учні, які розпочали додаткове вивчення польської мови у два попередні навчальні роки, мають право на це навчання не більше 36 місяців. Директор школи відповідає за перевірку тривалості додаткового безкоштовного навчання.

додаткові заняття з певного предмета;

допомога асистента вчителя, який володіє рідною мовою учня;