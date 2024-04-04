50-60 тис. українських дітей у Польщі не охоплені польською системою освіти

З 1 вересня 2024 року українські діти, які через війну перебувають у Польщі, мають піти до місцевих шкіл. Про це заявила заступниця міністра освіти Польщі Йоанна Муха в четвер, 4 квітня, повідомляє радіо Tok.FM.

За її словами, відповідний законопроект, який готує Міністерство освіти Польщі, перебуває на завершальному етапі.

Муха розповіла, що як стало відомо після міжурядових консультацій з українськими колегами, які відбулись у Варшаві 28 березня, 50-60 тис. українських дітей у Польщі не охоплені польською системою освіти.

За словами польської високопосадовиці, Україна зацікавлена в цьому законопроекті та пропонує зі свого боку співпрацю.

«Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі», – заявила вона.

За попередніми даними, для українських дітей запровадять спеціальні уроки української мови з вчителями з України, для яких запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів. Також їх навчатимуть європейської інтеграції, що дуже важливо у світлі майбутнього вступу України до Євросоюзу.

Додамо, що згідно з даними Системи освітньої інформації (SIO) Міністерства освіти та науки Польщі, які опублікувала на своїй сторінці газета Rzeczpospolita 24 листопада 2023 року, загальна кількість українських дітей, які навчаються у польських дитсадках та школах становила 286534 учнів. Загальна кількість біженців, які мають тимчасовий захист у Польщі становить понад 950 тис. людей.