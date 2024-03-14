Польща зацікавлена в українцях, які дуже важливі з точки зору польського ринку праці

Польща залишатиметься нейтральною в питанні щодо повернення українських біженців в Україну. Як розповів посол Польщі в Україні Ярослав Гузи в інтерв'ю Deutsche Welle, опублікованому 13 березня, польська влада не планує заохочувати їх на повернення чи перешкоджати їм у цьому.

«Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні», – наголосив дипломат.

Гузи зазначив, що його країна зацікавлена в українцях, які дуже важливі з точки зору польського ринку праці.

«Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати», – додав Гузи.

Додамо, що станом на кінець 2023 року в ЄС було зареєстровано 4,16 млн українців, які користуються тимчасовим захистом. З них у Польщі перебувають 957 тис. українців.