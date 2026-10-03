Напад у монастирі бенедиктинок у польському Ярославі стався 24 вересня

У Польщі наразі не можуть офіційно висунути обвинувачення громадянину України Ігорю М., якого підозрюють у нападі в монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі. За даними прокуратури, слідчі дії з чоловіком поки неможливі через його стан. Про це у п’ятницю, 2 жовтня, повідомила речниця Окружної прокуратури в Перемишлі Малгожата Тацюх-Курасевич у коментарі «Укрінформу».

За її словами, підозрюваний і надалі перебуває у стані психозу. Через це правоохоронці не можуть його допитати як підозрюваного або провести з ним інші необхідні слідчі дії.

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«Він і надалі перебуває в стані психозу. Проводити з ним слідчі дії досі неможливо, тож прокуратура не має можливості оголосити йому постанову про висунення обвинувачення, а також не може допитати його як підозрюваного», – сказала речниця.

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Наразі чоловік проходить лікування та отримує фармакологічну терапію. Медики відзначають незначне покращення його стану, однак воно поки недостатнє для того, щоб підозрюваний міг брати участь у процесуальних діях.

Повторна психіатрична експертиза має відбутися орієнтовно через два тижні. Саме після неї фахівці зможуть повторно оцінити стан чоловіка та можливість проведення з ним слідчих дій.

У прокуратурі також зазначили, що розслідування триває близько тижня. Наразі польські правоохоронці зосереджені на першочергових слідчих діях.

Нагадаємо, напад у монастирі бенедиктинок у польському Ярославі стався 24 вересня. За даними слідства, 31-річний українець Ігор М. із ножем атакував людей. Унаслідок цього загинув 72-річний священник, ще четверо людей були госпіталізовані з пораненнями.

Наступного дня прокуратура висунула чоловікові обвинувачення в убивстві, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. 26 вересня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримісячного арешту. Напередодні у нього виявили ознаки психічного захворювання.