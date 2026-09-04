Візуалізація майбутньої школи на вул. Академіка Підстригача, 2

У п’ятницю, 4 вересня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради ЛКП «Рембуд» надали функції замовника на розроблення проєктно-кошторисної документації та будівництво закладу освіти на вул. Академіка Підстригача, 2.

Як повідомила Львівська міськрада, витрати на розроблення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи та будівництво здійснюватимуться за інвесторські кошти, отримані від ТзОВ «Буд Інвест Ком-3» та ТзОВ «Буд Інвест Ком-4». За даними ZAXID.NET, цей інвестор будуватиме комплекс житлових будинків на вул. Науковій.

Підприємство укладе договір на розроблення проєктно-кошторисної документації та будівництво закладу освіти. Після цього ЛКП має звернутися до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів для початку будівельних робіт та введення завершеного об’єкта в експлуатацію.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками цих фірм є ТзОВ «Буд Інвест Ком», якою володіє Ірина та Володимир Дороші. Раніше ZAXID.NET писав, що Володимир Дорош був тестем покійного нардепа Ореста Саламахи.

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Вул. Академіка Підстригача, 2, де зведуть освітній заклад, розташована біля перехрестя вул. Наукової та Стрийської.

Нагадаємо, що поруч із цією ділянкою планують будівництво комплексу житлових будинків, а забудовник, якого раніше тримали у таємниці, погодився виділити 45 млн грн на комунальну школу. Судячи із представленим проєктом, школа матиме чотири поверхи, у ній зможуть навчатися 780 учнів.