Забудовник гарантував виділити на ремонт доріжок у парку 2 млн грн

Будівельна компанія «Буд Інвест Ком-2» профінансує ремонт доріжок у Стрийському парку. На засіданні виконавчого комітету в середу, 2 квітні, адміністрація парку отримала функції замовника робіт.

Йдеться про пішохідні доріжки в Стрийському парку, які перебувають у аварійному стані. Виконати всі роботи мають до кінця 2025 року. Суму робіт не розголошують, однак раніше повідомлялося, що забудовник вкладе у ці роботи щонайменше 2 млн грн.

Додамо, що в лютому 2025 року управління архітектури ЛМР видало містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового 6-поверхового комплексу між студмістечком УКУ та податковою на вул. Козельницій, 4. Крім цього, новий комплекс та студмістечко зʼєднають пішохідним бульваром.

Будівництво вестиме ТзОВ «Буд Інвест Ком-2», власниками якого через Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фемілі» та Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Альянс Інвест» є мешканка Дніпра Наталія Трухіна та мешканка Сокільників Ірина Дорош. Її чоловік Володимир Дорош – тесть народного депутата Ореста Саламахи. Керівником компанії вказаний колишній депутат Львівської міськради від «Укропу» Любомир Босаневич.