Висота будинку не перевищуватиме 6 поверхів

На вул. Личаківській збудують 6-поверховий багатоквартирний комплекс та прокладуть нову вулицю. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 28 березня.

Йдеться про нове будівництво на вул. Личаківській, 227, де розташовані старі гаражі та промислові будівлі. За містобудівними умовами та обмеженнями до міської ради звернулися ТзОВ «Спецконтракт» та ТзОВ «Вест Ейстейт Плюс». Ці компанії були замовниками розроблення детального плану, що передбачає масштабну забудову цього мікрорайону.

Наразі забудовники отримали дозвіл на будівництво 6-поверхового житлового будинку на 77 квартир з громадськими приміщеннями на 1200 м2 та підземним паркінгом на 66 місць. Крім цього, забудовники власним коштом збудують пішохідну вулицю, що з’єднає вул. Личаківську з Трактом Глинянським. Також уздовж вулиці облаштують гостьові парковки та висадять дерева.

Візуалізація забудови

Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, цей будинок – перший крок до реалізації детального плану території. Він охоплює 12,85 га та передбачає забудову території автотранспортного підприємства. Крім будівництва житлового комплексу Комплекс доповнять новим корпусом школи №63, дитсадком на 50 місць та відпочинковою зоною зі штучною водоймою і громадським простором.

Також за ДПТ навпроти вул. Букової, на місці автостоянки, заплановане будівництво транспортно-пересадкового вузла з автостанцією і багаторівневим паркінгом. Поруч, на на місці автомийки і шиномонтажу, планують продовжити кінцеву зупинку трамвая №2 із розворотним кільцем. Про реалізацію цих планів наразі не йдеться.

Додамо, що ТзОВ «Спецконтракт» зареєстроване у 2002 році у Мостиськах і займається орендою нерухомості. Компанія належить киянину Роману Паку. ТзОВ «Вест Ейстейт Плюс» зареєстроване лише п’ять місяців тому в Києві. Компанія належить львів’янині Ігорю Чепілю.