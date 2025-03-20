Сервіс нерухомості ЛУН спільно з медіа NV провели дослідження львівського будівельного ринку та склали рейтинг забудовників, які у 2024 році отримали найбільше сертифікатів про здачу житла в експлуатацію. Цього річ до трійки лідерів потрапили будівельні компанії «Ріел», Continent та Auroom.

Як повідомили у пресслужбі ЛУН, сервіс нерухомості проаналізував дані про всі здані будинки та секції у Львові у 2024 році. Зданим вважали будинок, що має відповідний сертифікат, а також будинки, в яких відкриті продажі на квартири. У рейтингу не враховували здані котеджі чи таунхауси.

Як і торік, перше місце рейтингу посіла компанія «Ріел». У 2024 році девелопер здав 1418 квартир – це майже втричі більше, ніж найближчий конкурент по цьому показнику – Continent. Також у лідерах компанії Auroom, «Галжитлобуд», «Новий Львів», «Інтергал-Буд», «Парус Premium», «Еко-Дім», Apartel. Топ-10 девелоперів здали половину всіх квартир від загальної кількості по Львову і області.

Порівняно з минулим роком, із рейтингу вибула будівельна компанія Avalon, яка торік посідала друге місце, а «Галжитлобуд» опустився на одну позначку. Натомість компанія Auroom, яка торік була на 13-му місці, увійшла до трійки лідерів цьогоріч.

Також аналітики дослідили загальну частку зданих квартир. У компанії «Ріел» це 16,3%, у Continent – 5,7%, у Auroom – 4,7%.

Загалом зараз на ринку нерухомості Львова в продажу перебувають 210 черг житлових комплексів. На етапі котлованів – 21 обʼєкт. Вартість первинки залежно від району коливається від 50,3 тис. грн /м2 до 67,2 тис. грн /м2. Вартість квадратного метра напряму залежить від курсу гривні, адже він впливає на вартість матеріалів, логістику.