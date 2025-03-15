Зараз на території майбутньої забудови на вул. Тютюнників розташовані руїни гаража та закинуті 4-поверхові будівлі

Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом зловживання службовцями Львівської міської ради під час затвердження детального плану території в районі вул. Тютюнників, Тарнавського, Кубійовича та Вишиваного, що передбачає будівництво елітного житлового комплексу. Крім цього, за зверненням прокуратури Львівський окружний адміністративний суд розглядає справи про скасування детального плану та виданих містобудівних умови та обмежень. Ці справи відкрили за зверненням мешканців району, які виступають проти будівництва нового ЖК.

Конфліктна ситуація виникла довкола ділянки площею 0,4 га на вул. Тютюнників, 55 та 55а, поблизу Львівської національної академії мистецтв. Зараз на цій ділянці є руїни гаража та занедбані 4-поверхові будівлі. У липні 2024 року міська рада передала цю ділянку в оренду ТзОВ «Авалон Констракшн» та змінила цільове призначення на житлову і громадську забудову.

Тоді мешканці району виступили проти нового будівництва, аргументуючи це тим, що воно нібито відбуватиметься впритул до їх помешкань. Після звернень мешканців проєкт відкоригували і в лютому 2024 року депутати ЛМР таки погодили детальний план.

Наприкінці 2024 року ТзОВ «Авалон Констракшн» звернулося в міську раду за містобудівними умовами та обмеженнями на будівництво шестиповерхового житлового комплексу на 54 квартири із двома підземними паркінгами на 100 місць. Висота будівлі становитиме 21 м і регламентована історико-архітектурним опорним планом. 19 грудня департамент архітектури видав МУО на це будівництво.

Забудовник також надав гарантійний лист, що передбачає фінансування будівництва спортивних тенісних кортів, створення відпочинкових зон і дитячих майданчиків, а також покращення благоустрою всього кварталу.

Після цього мерія кілька разів проводила публічні обговорення з мешканцями прилеглих вулиць на місці майбутнього будівництва. СЕО компанії AVR Development, що проєктує ЖК, Юліан Чаплінський тоді повідомляв, що після цих обговорень першочергову концепцію забудови змінили, знизивши висоту та відсоток забудови.

14 березня пресслужба Львівської обласної прокуратури повідомила, що поліція розслідує кримінальне провадження за фактом зловживання службовцями ЛМР під час затвердження детального плану в районі вул. Тютюнників. У матеріалах справи вказано, що відкрити справу ще рік тому правоохоронців зобовʼязав Галицький районний суд. У межах цього провадження в грудні 2024 року Личаківський районний суд дозволив слідчому вилучити з міської ради документи, що стосуються затвердження ДПТ і МУО. Підозри у цій справі нікому не вручали.

Крім цього, прокуратура подала ще два позови в Львівський окружний адміністративний суд – про визнання нечинним і скасування детального плану території на вул. Тютюнників та оскарження містобудівних умов і обмежень на забудову цієї ділянки.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Авалон констракшн» входить до групи компаній львівського забудовника Avalon. Компанія зареєстрована у 2017 році на вул. Тютюнників, 55. Одноосібною власницею компанії є львів’янка Алла Шамова.