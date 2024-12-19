Висота новобудови на вул. Тютюнників, 55 не має перевищувати 21 м

На вул. Тютюнників у Львові збудують шестиповерховий житловий комплекс. Компанія «Авалон», яка вестиме будівництво, обіцяє профінансувати будівництво спортивної інфраструктури та покращити благоустрій прилеглої території. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету у четвер, 19 грудня.

Йдеться про забудову 0,4 га на вул. Тютюнників, 55 та 55а, поблизу Львівської національної академії мистецтв. У липні 2024 року міська рада передала цю ділянку в оренду ТзОВ «Авалон Констракшн» та змінила цільове призначення на житлову і громадську забудову.

На цій ділянці планують збудувати шестиповерховий житловий комплекс на 54 квартири із двома підземними паркінгами на 100 місць. Висота будівлі становитиме 21 м і регламентована історико-архітектурним опорним планом.

Як зазначили в управлінні архітектури, забудовник провів перемовини з мешканцями навколишніх будинків та представниками академії, за результатами яких надав гарантійний лист, що передбачає фінансування будівництва спортивних тенісних кортів, створення відпочинкових зон і дитячих майданчиків, а також покращення благоустрою всього кварталу.

Додамо, що під час обговорення детального плану території в межах цієї забудови мешканці виступили проти будівництва ЖК упритул до їх помешкань. Однак після коригування проєкту депутати ЛМР таки погодили детальний план.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Авалон констракшн» входить до групи компаній львівського забудовника Avalon. Компанія зареєстрована у 2017 році на вул. Тютюнників, 55. Одноосібною власницею компанії є львів’янка Алла Шамова.