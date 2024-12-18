Стару котельню на вул. Кубійовича перебудують під навчальний корпус

Приміщення старої котельні на вул. Кубійовича реконструюють під новий двоповерховий навчальний корпус із аудиторіями для Львівської національної академії мистецтв. Відповідні містобудівні умови та обмеження представив головний архітектор Львова на засіданні у середу, 18 грудня.

Йдеться про закинуту будівлю на вул. Кубійовича, 35б, де розташовані основні корпуси академії мистецтв.

«Маємо звернення від Львівської академії мистецтв щодо реконструкції нежитлової будівлі – котельні з надбудовою в межах існуючих фундаментів за адресою Кубійовича, 35б. Йдеться про невелику нежитлову будівлю, де планується незначна реконструкція – зміни в межах наявних контурів для більш активного використання цієї будівлі академією», – зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Ректор Львівської національної академії мистецтв Василь Косів повідомив, що під час розробки проєкту акцент робили на доступності, адже передбачено встановлення двох підйомників – сходового і вертикального, а також реконструкція туалетів та розширення дверей, аби максимально забезпечити доступність до будівлі.

Крім навчальних аудиторій, у новому корпусі на першому поверсі облаштують кафе.