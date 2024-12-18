Новий готель збудують на ділянці на вул. Куліша, що роками вільна від забудови

Неподалік готелю «Львів» його власники збудують ще один 5-поверховий готель. Відповідні містобудівні умови та обмеження представив головний архітектор Львова на засіданні у середу, 18 грудня.

Йдеться про незабудовану ділянку між просп. Чорновола та вул. Куліша, де за детальним планом території пропонували збудувати 5-поверховий готель.

Як повідомив Антон Коломєйцев, нову будівлю приблокують до сусідніх камʼяниць. Загальна висота будівель становитиме 5 поверхів та буде зменшуватись ближче до вулиць.

Візуалізація забудовника

За містобудівними умовами та обмеженнями до міської ради звернулося ТзОВ «Спортресурс». У 2019 році депутати передали компанії дві ділянки загальною площею 0,25 га на вул. Куліша, 32 в оренду на 5 років.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Спортресурс» зареєстроване у 2014 році за адресою готелю «Львів» на просп. Чорновола, 7 та займається орендою нерухомості. Власники ТзОВ «Спортресурс» Віра Назаренко та Богдан Продивус є співвласниками готелю «Львів». Однак 50% компанії належить Лесі Паук, для якої це єдиний бізнес.