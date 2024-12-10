Найвищі будівлі розташують поблизу залізничної колії

У районі вул. Любінської та Зоряної, біля залізничної колії, збудують новий квартал із житлом та громадськими приміщеннями. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 10 грудня.

Йдеться про колишню промислову зону, де розташовані склади заводу «Сільмаш», загальною площею 4,5 га. Раніше на цій ділянці планували збудувати котеджне містечко, однак на початку 2024 року депутати погодили зміни до детального плану території в межах вул. Кульпарківської, Садової, Петлюри, Любінської та залізничної колії, що передбачають будівництво нового житлового кварталу з підземною парковкою та дитсадком.

«Подані наміри повністю співпадають із детальним планом. Також забудовники обіцяють почати насамперед будівництво навчального закладу та завершити його в другій із трьох черг. Також забудовники надали гарантійний лист про фінансування розвитку інфраструктури в розмірі пайового внеску станом на 2019 рік», – повідомив керівник управління архітектури та урбаністики Роман Крушельницький.

Детальний план забудови кварталу

Він додав, що остаточну висотку комплексу ще має погодити Державіаслужба, однак за детальним планом висота будівель варіюватиметься від 6 до 15 поверхів, найвищі будівлі розташовані зі сторони залізниці. Під ЖК побудують підземну парковку на 900 місць. На перших поверхах розташують магазини, кафе і супермаркет. Окремою будівлею поруч буде школа на 350 учнів.

Колишні склади «Сільмашу» на вул. Зоряній, 7 викупило ТзОВ «Євродерев-2». Компанія зареєстрована більше двох років тому на вул. Зоряній, 7в. Фірма входить до групи компаній великого львівського забудовника «Інтергал-Буд». Неофіційно компанію контролює екс-нардеп Володимир Зубик, а офіційно фірма належить Юлії Мазманіду.