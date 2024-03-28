Йдеться про будівництво багатофункційного комплексу на місці колишніх складів «Сільмашу»

Депутати Львівської міськради затвердили зміни до детального плану території в межах вул. Кульпарківської, Садової, Петлюри, Любінської та залізничної колії, що передбачає будівництво нового житлового кварталу з підземною парковкою та дитсадком. Відповідну ухвалу підтримали депутати ЛМР на засіданні 28 березня.

Територія всього детального плану охоплює орієнтовно 27,5 га, його затвердили ще у 2017 році. Йдеться про колишню промислову зону, що в останні кілька років активно забудовується – зі сторони вул. Садової будують комунальний ринок, поруч уже збудували торговий центр Sodova. Зі сторони вул. Кульпарківської розбдовують масштабний комплекс Safe Town. З вул. Любінської розташовані садибні будинки та закинуті склади заводу «Сільмаш». За затвердженим ДПТ на місці занедбаних складів планували збудувати котеджне містечко.

У 2022 році компанія «Євродрейв-2», яка викупила приміщення колишніх складів, звернулася до Львівської міськради за дозволом на внесення змін у детальний план, аби замість котеджів збудувати багатофункційний комплекс.

Проект внесення змін до ДПТ охоплює ділянку площею 4,5 га на вул. Зоряній, 7, що перебуває в комунальній власності та призначена для житлового будівництва. Зміни передбачають будівництво житлового комплексу змішаної поверховості з домінантами на кутах на три квартали. Висота будівель варіюватиметься від 6 до 15 поверхів, найвищі будівлі розташовані зі сторони залізниці. Під ЖК побудують підземну парковку на 900 місць. На перших поверхах розташують магазини, кафе і супермаркет. Окремою будівлею поруч буде школа на 350 учнів і коворкінг.

Візуалізація розташування майбутнього кварталу

Між будинками прокладуть міжквартальні проїзди, а зі сторони вул. Зоряної облаштують повноцінну вулицю з виїздом на вул. Садову та вул. Любінську. Зі сторони залізниці також облаштують квартальну вулицю з кишенями для паркування, а двори ЖК будуть вільними від машин.

Детальний план розробили ще у жовтні 2023 року. 28 березня на пленарному засіданні депутати Львівської міськради його затвердили Після цього забудовники зможуть звертатися в ЛМР за розробкою документів на землю та містобудівними умовами й обмеженнями на будівництво.

ТзОВ «Євродрейв-2» зареєстроване більше двох років тому на вул. Зоряній, 7в. Фірма входить до групи компаній великого львівського забудовника «Інтергал-Буд». Неофіційно компанію контролює екс-нардеп Володимир Зубик.