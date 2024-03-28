Червоним кольором позначені межі ДПТ в районі вул. Стрийської та Княгині Ольги

Депутати Львівської міськради затвердили детальний план території в районі вулиць Стрийської та проектованої частини Княгині Ольги, що передбачає будівництво багатофункційного комплексу з житлом, офісами та готелем. Проект також враховує продовження вул. Княгині Ольги до Стрийської та будівництво у майбутньому багаторівневої розв’язки з трамвайною гілкою на перехресті цих вулиць. Відповідну ухвалу депутати ЛМР підтримали на засіданні 28 березня.

ДПТ у межах вул. Стрийської та Княгині Ольги розробили ще у 2021 році. Він охоплює територію загальною площею 16,8 га. Більшість ділянки нині займає гаражний кооператив №20 та 11 садибних будинків. Поруч із гаражами і приватними будинками планують забудувати багатофункційний комплекс із житловими та громадськими будівлями, підземним паркінгом на 90 місць та відкритий паркінг на вул. Стрийській на 38 місць.

У пояснювальній записці до ДПТ вказано, що ближче до проектованої розв’язки на вул. Княгині Ольги збудують два житлові будинки на 4 та 8 поверхів, а поруч – 4-поверховий апарт-готель. На перших поверхах багатоповерхівки зі сторони вул. Стрийської розмістять комерційні приміщення та дитсадок на 20 місць. Далі по вул. Стрийській заплановане будівництво 5-поверхової громадської будівлі з офісами.

При цьому, невелике озеро та зелені зони на вільній від забудови території планують зберегти. У майбутньому особняки, що розташовані в межах проектованих вулиць, планують викупити під будівництво розв’язок. Гаражний кооператив на понад 500 автомобілів пропонують перетворити у багаторівневі паркінги на тисячу місць.

Детальний план території хочуть реалізувати упродовж семи років у два етапи: на першому мають упорядкувати земельну документацію, реконструювати вул. Сокільницьку та Проектовану, збудувати частину проектованого кварталу. У другу чергу будуватимуть нові об’єкти та транспортну інфраструктуру.

Продовження вул. Княгині Ольги до вул. Стрийської передбачено Генеральним планом Львова. Трамвайну гілку від вул. Вернадського на Сихові мали б продовжити до вул. Стрийської, де б вона переходила у іншу трамвайну гілку – на вул. Княгині Ольги. У 2017 році Львівська міськрада погодила початок проектування трамвайної лінії з Сихова на вул. Княгині Ольги, однак через брак коштів цей проект так і не почали реалізовувати. Крім цього, частина земельних ділянок, через які мала пролягати майбутня трамвайна гілка, приватизовані. Цю справу розслідує ДБР.

Додамо, що у 2018 році до Львівської міськради з проханням розробити детальний план у районі вул. Стрийської та проектованої частини вул. Княгині Ольги звернулася львів’янка Любомира Була. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, вона є співвласницею ТОВ «Ага-Плюс» та ТОВ «Західні будівельні інвестиції», що будує дві багатоповерхівки на вул. Перфецького.

На пленарному засіданні 28 березня депутати Львівської міськради затвердили відповідний детальний план. Після цього замовники зможуть звертатися в ЛМР за розробкою земельної документації та містобудівними умовами та обмеженнями на нове будівництво.