На вул. Стрийській планують збудувати житловий комплекс, апарт-готель та офісний центр

Біля автовокзалу на вул. Стрийській планують збудувати багатофункційний комплекс із житлом, офісами та готелем. Відповідний детальний план території в районі вул. Стрийської та проектованої частини вул. Княгині Ольги оприлюднили на сайті Львівської міськради. Проект враховує продовження вул. Княгині Ольги до Стрийської та будівництво у майбутньому багаторівневої розв’язки з трамвайною гілкою на перехресті цих вулиць.

Детальний план території (ДПТ) охоплює територію у районі вул. Стрийської, просп. Вернадського та проектованої вул. Княгині Ольги загальною площею 16,8 га. Більшість ділянки нині займає гаражний кооператив №20 та 11 садибних будинків. Поруч із гаражами і приватними будинками планують забудувати багатофункційний комплекс із житловими та громадськими будівлями, підземним паркінгом на 90 місць та відкритий паркінг на вул. Стрийській на 38 місць.

Червоним позначена проектована ділянка ДПТ (клікніть для збільшення)

Зокрема, ближче до проектованої розв’язки на вул. Княгині Ольги збудують два житлові будинки на 4 та 8 поверхів, а поруч – 4-поверховий апарт-готель. На перших поверхах багатоповерхівки зі сторони вул. Стрийської розмістять комерційні приміщення та дитсадок на 20 місць. Далі по вул. Стрийській заплановане будівництво 5-поверхової громадської будівлі з офісами.

Проектом ДПТ передбачене збереження невеликого озера та озеленення вільних від забудови зон. У майбутньому приватні будинки, які розташовані в межах проектованих вулиць, планують викупити під будівництво розв’язок. Гаражний кооператив, що зараз вміщує понад 500 автомобілів, пропонують перетворити у багаторівневі паркінги на тисячу місць.

Детальний план території хочуть реалізувати упродовж семи років у два етапи: на першому мають упорядкувати земельну документацію, реконструювати вул. Сокільницьку та Проектовану, збудувати частину проектованого кварталу. У другу чергу будуватимуть апарт-готель, знесуть приватні будинки, що заважають будівництву багаторівневої розв’язки, та облаштують трамвайну гілку.

Зазначимо, що продовження вул. Княгині Ольги до вул. Стрийської передбачено Генеральним планом Львова. За проектом, трамвайну гілку від вул. Вернадського на Сихові мали б продовжити до вул. Стрийської, де б вона переходила у іншу трамвайну гілку – на вул. Княгині Ольги. У 2017 році Львівська міськрада погодила початок проектування трамвайної лінії з Сихова на вул. Княгині Ольги, однак через брак коштів цей проект так і не почали реалізовувати. Наразі у «Львівавтодорі» вирішують, що робити з недобудованим трамвайним шляхопроводом на вул. Княгині Ольги – зносити чи добудувати.

Зазначимо, що у 2018 році до Львівської міськради з проханням розробити детальний план у районі вул. Стрийської та проектованої частини вул. Княгині Ольги звернулася львів’янка Любомира Була. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, вона є співвласницею ТОВ «Ага-Плюс» та ТОВ «Західні будівельні інвестиції», що будує дві багатоповерхівки на вул. Перфецького, а також планує забудувати офісами та житлом частину території колишнього мотозаводу.

Громадське слухання проекту детального плану території в районі вул. Стрийської та Княгині Ольги відбудеться 20 грудня о 15:00 у приміщенні Франківської районної адміністрації (вул. Чупринки, 85).