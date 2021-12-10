Житлово-офісний центр складатиметься із 12 будинків, які матимуть змінну поверховість до 12 поверхів

На місці супермаркету «Арсен» на вул. Княгині Ольги у Львові збудують багатоповерховий житлово-офісний центр. Під час засідання 10 грудня виконавчий комітет Львівської міської ради погодив містобудівні умови і обмеження на це будівництво.

Йдеться про територію на вул. Княгині Ольги, 120 площею 1,7 га, де раніше був розташований супермаркет «Арсен». Компанія «Євротек девелопмент» планує збудувати на цій території житлово-офісний центр. Загалом тут планується 12 будинків на 8-12 поверхів, один з яких матиме офісну функцію. Загальна площа офісів становитиме 12 тис. м2. Водночас у житловому комплексі заплановано близько 500 квартир, де буде жити близько 940 мешканців.

Окрім того, у цьому ЖК запланований паркінг на близько 500 місць, дитячий та дорослий майданчики. Представник забудовника на засіданні виконкому заявив, що у межах житлового комплексу планують облаштувати громадський простір та медіатеку.

Земельна ділянка, на якій планують вести нове будівництво, з серпня 2021 року перебуває у приватній власності ТзОВ «Євротек Девелопмент». Згідно з зонінгом Франківського району, раніше ця ділянкабула в зоні Г-6 (торгівельна зона). У вересні 2021 року депутати змінили зонування у цьому районі і ділянка тепер має призначення Г-2, яке дозволяє будівництво громадських будівель із житловими поверхами.

За даними YouControl, ТзОВ «Євротек-девелопмент» зареєстроване у грудні 2020 року на вул. Княгині Ольги, 120. Одноосібним власником і директором цієї компанії є уродженець Пустомитів Ернест Іщук.