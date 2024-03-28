У районі податкової у Львові планують створити південний громадський центр із корпусами УКУ та відпочинковими зонами, а також прокласти нові вулиці

Депутати Львівської міськради затвердили детальний план території в районі вулиць Чмоли, Козельницької та Енергетичної, що передбачає будівництво нових навчальних корпусів УКУ, багатофункційного центру та облаштування пішохідно-відпочинкової зони. Відповідну ухвалу з другої спроби депутати ЛМР підтримали на засіданні 28 березня.

Детальний план території охоплює 13,2 га, де розташована ДФС, колишній банк «ВТБ», Інститут регіональних досліджень імені Долішнього, приватна автостоянка, а також придбана Українським католицьким університетом недобудована будівля конференц-залу. Згідно з детальним планом, 13-поверхову будівлю податкової планують реконструювати – розширити верхню терасу адміністрації та організувати там пішохідно-відпочинкову зону. Територію студмістечка УКУ пропонують інфраструктурно об’єднати з майбутнім ІТ-парком на вул. Чмоли. Між об’єктами запроектували кілька мостів, що будуть об’єднані з основною терасою податкової адміністрації.

Частину ділянки ДФС мають передати у користування УКУ. Там розташований недобудований конференц-зал, який університет викупив під реконструкцію для створення центру занять багатоцільового та спеціалізованого призначення. Крім цього, УКУ планує збудувати ще два навчальні корпуси, об’єднані переходом через вул. Проектовану, 1.

У південній частині ділянки пропонують збудувати багатофункційний офісний центр, об’єднаний з терасою податкової, на перших поверхах якого розташують комерцію. На проектованій терасі над наявною стоянкою створять відпочинкову зону.

Як і передбачено генпланом Львова, вздовж вул. Козельницької планують прокласти проектовану магістральну дорогу та облаштувати транспортне кільце на перетині вул. Козельницької та Панаса Мирного. В середині кварталу пропонується створити бульвар, влаштувати наземні переходи через вул. Чмоли та вул. Проектовану, 1. А на перехресті вул. Стрийської та Чмоли передбачено залишити світлофорне регулювання. Реалізація ДПТ розрахована на 5 років.

Після тривалого обговорення, 28 березня депутати з другої спроби затвердили відповідний детальний план, який розробили за зверненням УКУ. Після цього університет зможе звертатися в міську раду за документами на землю та містобудівними умовами для будівництва нових об’єктів.