Червоним кольором позначені межі спірної території

Львівська міська рада підтримала петицію про заборону висотної забудови території приватного сектору в межах вул. Підстригача, Сокільницької та Стрийської. За відповідну ухвалу проголосували депутати ЛМР на засіданні 28 березня.

Відповідну петицію зареєструвала львів’янка Мар’яна Приступа 14 листопада 2023 року. Як зазначає ініціаторка петиції, район вул. Стрийської, Сокільницької, Підстригача та Трускавецької в останні роки активно забудовують багатоповерхівками, що значно впливає на щільність забудови.

«У середині 2019 року Виконавчий комітет Львівської міської ради (рішення №581 від 21.06.2019) затвердив розробку детального плану території в районі вул. Стрийської, вул. Сокільницької, вул. Трускавецької. В проекті ДПТ змінено зонування та функціональне призначення, що не відповідає Генеральному плану. Детальний план території може виключно уточнювати види забудови у раніше встановленій зоні, а не змінювати їх. Автори ДПТ взяли на себе повноваження по зміні зонування та функціонального призначення ділянок. Звіт про стратегічну екологічну оцінку даного ДПТ не відповідає реальній ситуації», – вказано в описі до петиції.

Мар’яна Приступа стверджує, що при розробці ДПТ не врахували потреби мешканців, які вже живуть у цьому районі, що зокрема стосувались шкіл, дитсадків і зелених зон. Тому авторка петиції вимагала скасувати зміни до зонінгу та функціонального призначення землі, зберегти наявні межі ділянок від вул. Сокільницькій та Стрийській 204-258, не допустити відчуження нерухомості, в межах якої пролягають червоні лінії та інженерні комунікації проектованих об’єктів тощо.

На засіданні сесії 28 березня депутати підтримали відповідну петицію. Під час обговорення питання головний архітектор Львова Антон Коломєйцев повідомив, що вимоги петиції вже виконані, а подальші зміни в цьому районі будуть обговорювати з мешканцями. Тепер департамент містобудування має розробити дорожню карту для її реалізації.