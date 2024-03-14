У Львові на вул. Навроцького планують розбудувати корпуси лікарні та облаштувати підземні паркінги. Відповідний проект змін до детального плану в районі вул. Зеленої, Навроцького, просп. Червоної Калини та вул. Проектованої оприлюднили на сайті Львівської міськради.

Детальний план території в районі Сихівського моста затвердили ще у 2016 році. Він охоплює майже 62 га площі те передбачає перетворення колишньої промзони в новий квартал житлової та громадської забудови. Проект внесення змін до ДПТ стосується 3,09 га території та передбачає поділ території на окремі кластери. Зокрема в південній частині ділянки передбачена ліквідація проїзду між вул. Раковського та просп. Проектованим, а також коригування червоних ліній вул. Раковського. Територію східніше ділянки лікарні, яку раніше передбачали під громадську забудову, пропонують використати для розвитку лікарні, розташувавши шестиповерховий корпус на 108 ліжкомісць. Крім цього, ДПТ враховує добудову наявного корпусу лікарні.

Сусідню ділянку, яку окреслили як кластер В, пропонують також розвивати переважно як територію медичних закладів. Тут пропонують побудувати п’ять корпусів різного функціонального призначення: добудова наявного приватного медзакладу, нові корпуси лікарні святого Луки на 175-400 ліжкомісць. Житлової забудови в межах ділянок проектування не передбачають. Розбудова медзакладів, за планами, дозволить створити додаткових приблизно 256 робочих місць.

Гранична висота забудови не має перевищувати 6 поверхів. Всі громадські будівлі планують розташувати уздовж вул. Навроцького, а під ними – підземні паркінги. Уздовж просп. Проектованого пропонують створити відкриту парковку. Реалізувати плани ДПТ планують упродовж п’яти років.

Громадське обговорення проекту внесення змін до ДПТ у районі вул. Зеленої, Навроцького, просп. Червоної Калини та вул. Проектованої відбудеться 25 березня о 15:00 у «Пороховій вежі» на вул. Підвальній, 4.