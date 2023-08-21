Червоним кольором позначені межі ДПТ

У районі вул. Стрийської та Підстригача планують збудувати житлові та офісні багатоповерхівки з підземним паркінгом і дитсадком. Про це йдеться в проекті детального плану території (ДПТ) в районі вул. Стрийської, Сокільницької та Трускавецької, який оприлюднили на сайті Львівської міськради.

Територія ДПТ охоплює територію 18,88 га, забудовано переважно 1-3 поверховими житловими будинками та багатоповерхівками, а частина території вільна від забудови. За планами, зі сторони вул. Підстригача пропонують побудувати багатофункційний комплекс із житлом та громадськими приміщеннями на 4-7 поверхів із підземним паркінгом на 230 місць, а також громадський центр на 7-10 поверхів. Крім цього, на вул. Підстригача збудують дитячий садок на 35 місць.

Зі сторони вул. Стрийської пропонують побудувати низку житлових багатоквартирних будинків висотою 3-8 поверхів з вбудованими або прибудованими громадськими приміщеннями й офісним центром на 8 поверхів.

«Пропонована забудова формує квартал з акцентом вздовж вул. Стрийської, що продовжує вже сформований розвиток вул. Стрийської як магістральної вулиці з житловою багатоквартирною та громадською забудовою», – йдеться в проекті ДПТ.

У межах ДПТ також передбачена забудова території кварталів садибної забудови багатоквартирними будинками малої та середньої поверховості. Детальний план враховує вже видані містобудівні умови та обмеження для будівництва адміністративної будівлі на вул. Підстригача та готелю на вул. Стрийській, 22. На розі вул. Підстригача та Трускавецької пропонують облаштувати громадський простір. Також проектом ДПТ передбачена реконструкція вул. Трускавецької та перехрестя з вул. Стрийською, а також реконструкція самої Стрийської.

Громадське обговорення детального плану території триває з 8 серпня й до 8 вересня. Після громадських слухань проект ДПТ винесуть на розгляд депутатів Львівської міськради.