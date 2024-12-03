Територію колишнього заводу планують перетворити на масштабний бізнес-центр

Депутати Львівської міської ради дозволили розробити документи для забудови території колишнього заводу «Львівсільмаш» на вул. Городоцькій. Понад 11 га території планують забудувати офісами та адмінбудівлями.

Ідеться про територію колишнього заводу на вул. Городоцькій, 207. У 2024 році низка компаній, що належать родині народного депутата 4-го скликання від партії «Наша Україна» і 8-го скликання від БПП Петра Сабашука, звернулися в міську раду з проханням відвести землю під забудову території заводу. На засіданні 28 листопада депутати погодили компаніям розробку документів на забудову цих ділянок.

Зокрема, ТзОВ «НОЦ», якому належать колишні цехи заводу «Львівсільмаш», отримало в оренду 1,4 га для будівництва офісів, ТзОВ "Народна 5" отримало ділянку 1,074 га під обслуговування адмінбудівель, ТзОВ «ЛПК» дозволили розробити документи на 2,67 га для будівництва офісів, ще 0,65 га отримає Ілля Сабашук, 1,4 га передали ТзОВ «ЛОЦ», а ТзОВ «Цех 8» планує отримати 4,2 га. Загалом компанії з орбіти Петра Сабашука отримали дозвіл на розробку документів на землю загальною площею 11,4 га.

Додамо, що власником нерухомості на заводі «Львівсільмаш» Ілля Сабашук – син Петра Сабашука, який розвиває на його території Lemberg Industrial Park.

Завод «Львівсільмаш» запустили у 1946 році. Основна частина виробничих потужностей розташована на вул. Городоцькій, де виготовляли машини і апарати для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур та рослин. Через борги у 2003 році розпочали процес санації підприємства, а у 2017 році завод припинив роботу.