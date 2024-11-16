Львівська макаронна фабрика була розташована поруч із Мотозаводом на вул. Городоцькій

Західний апеляційний господарський суд відмовився повернути в користування Львівської міської ради ділянку на території Львівської макаронної фабрики.

У 2022 році ТзОВ «Фінансова компанія “Українська фінансова обʼєднана група”» купило на аукціоні майно збанкрутілого ВАТ «Львівська макаронна фабрика» на вул. Городоцькій, 170, а саме: механічну майстерню площею 345,1 м2 та реконструйовану в склад нежитлову будівлю площею 198 м2. При цьому, нежитлову будівлю в склад перебудували без дозволів, а міська рада, якій належить ділянка під майном, дозволів на забудову не давала. Крім цього, термін дії договору ділянки площею 1,2 га, укладений у 2004 році між ЛМР і Львівською макаронної фабрикою завершився ще у 2014 році, тому міська рада звернулася в суд із вимогою знести самобуд.

Представники ТзОВ «Фінансова компанія “Українська фінансова обʼєднана група”» повідомили, що не можуть відповідати за дії попередніх власників майна. Крім цього, перебудову складу у 2005 році виконали за рішенням виконавчого комітету ЛМР.

Враховуючи обставини справи, у липні 2024 року Господарський суд відмовив міській раді в задоволенні позову. Міська рада вимагала усунути перешкоди в користуванні ділянкою й знести самобуд. У листопаді це рішення підтвердив апеляційний суд. Цю постанову можна оскаржити в касації.

Додамо, що ТзОВ «Фінансова компанія “Українська фінансова обʼєднана група”» зареєстроване у 2016 році у Львові. Одноосібним власником компанії вказаний мешканець Львівщини Юрій Квіткін.

«Львівська макаронна фабрика» почала працювати у Львові ще в радянський період. У 1996 році підприємство приватизували, воно продовжило виробляти макарони. У 2010 році Львівський господарський суд розпочав розгляд справи про банкрутство фабрики через невиконання зобов’язань перед кредиторами. Цю справу суд розглядав більше 11 років, а з 2012 року підприємство офіційно перебувало у стані припинення.

Майно збанкрутілої макаронної фабрики суд передав в іпотеку для забезпечення виконання зобов’язань кредиторам на суму 24,7 млн грн та 23,9 млн грн. У 2019 році Західний апеляційний господарський суд дозволив продати майно Львівської макаронної фабрики, щоб частково погасити заборгованість. У липні 2019 року державні реєстратори перереєстрували право власності на нерухоме майно ВАТ «Львівська макаронна фабрика» на ТОВ «Сітіком Естейт». Колишній директор фабрики Євгеній Гнатув вважає, що підприємство у нього забрали рейдери.