Майно колишньої макаронної фабрики у Львові продали за 195 тис. грн під час електронного аукціону. Торги на продаж майна вдалося провести з третьої спроби, і його вартість впала у понад 6,5 разів.

Львівська макаронна фабрика розташована на вул. Городоцькій, 170 на ділянці площею 1,2 га, і з 2012 році офіційно перебуває у процесі ліквідації. Арбітражний керуючий фабрики Тарас Пузирний провів перші торги на продаж майна Львівської макаронної фабрики у грудні 2021 року. Майно продавали на голландському аукціоні – тобто учасники мали понижувати ціну, а не підвищувати, як під час стандартного аукціону. Початкова ціна майна макаронної фабрики становила 260 млн грн, однак цей аукціон не відбувся. Так само не відбувся другий аукціон, де ціну майна фабрики понизили до 130 млн грн.

Під час третьої спроби продати майно збанкрутілої фабрики арбітражний керуючий понизив початкову вартість майна у 100 разів, тобто до 1,3 млн грн. Цей аукціон відбувся 24 січня, і у ньому визначили переможця – львівську компанію «Бонус Плюс Інвест». 15 лютого ця компанія викупила усе майно колишньої макаронної фабрики за 195 тис. грн, тобто у 6,5 разів дешевше початкової вартості.

Такий вигляд зараз має майно макаронної фабрики, яке продали на аукціоні

У перелік у майна, яке продали на аукціоні, понад 580 найменувань. В основному, це обладнання, комп’ютерна техніка та меблі. Судячи з фотографій, усе майно фабрики перебуває у занедбаному стані. Арбітражний керуючий Тарас Пузирний уточив ZAXID.NET, що на аукціоні продали лише рухоме майно макаронної фабрики. Усі будівлі за адресою фабрики та продовжують перебувати в заставі в банківських установ.

За даними YouControl, ТзОВ «Бонус Плюс Інвест» зареєстроване у 2019 році і основним видом діяльності компанії є надання в оренду нерухомого майна. Власниками компанії є Володимир Труш та Олег Гук. Володимир Труш також вказаний директором компанії «Рубікон Трейд», власником якої є Ігор Гнатув – син колишнього власника Львівської макаронної фабрики Євгенія Гнатува.

Коротка передісторія

«Львівська макаронна фабрика» почала працювати у Львові ще в радянський період. У 1996 році підприємство приватизували, воно продовжило виробляти макарони. У 2010 році Львівський господарський суд розпочав розгляд справи про банкрутство фабрики через невиконання зобов’язань перед кредиторами. Цю справу суд розглядає більше 11 років. З 30 серпня 2012 року підприємство офіційно перебуває у стані припинення.

Майно збанкрутілої макаронної фабрики суд передав в іпотеку для забезпечення виконання зобов’язань кредиторам на суму 24,7 млн грн та 23,9 млн грн. У 2019 році Західний апеляційний господарський суд дозволив продати майно Львівської макаронної фабрики, щоб частково погасити заборгованість. У липні 2019 року державні реєстратори перереєстрували право власності на нерухоме майно ВАТ «Львівська макаронна фабрика» на ТОВ «Сітіком Естейт». Колишній директор фабрики Євгеній Гнатув вважає, що підприємство у нього забрали рейдери.