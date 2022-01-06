У мерії Львова кажуть, що 15 гектарів у «Сигнівці» – це один з останніх шансів інвесторів купити ділянку під промисловість

У Львові повторно виставлять на продаж ділянку 15 га у промисловій зоні «Сигнівка». Під час першого аукціону 23 листопада на торги ніхто не з’явився. Тепер Львівська міська рада спробує вдруге продати 15 га під час аукціону у середу, 12 січня.

Як розповів ZAXID.NET заступник міського голови Львова Любомир Зубач, для потенційних інвесторів продаж 15 га у Сигнівці – це один з останніх шансів придбати земельну ділянку для розміщення виробництва.

«Якщо брати масштаб всієї України, великих міст, то це чи не найбільша ділянка, яка продається під промисловість. Не так багато є подібних ділянок. І для інвесторів – це один з останніх шансів побудувати у Львові масштабне виробництво», – зазначив Любомир Зубач.

Оскільки аукціон буде повторним, то навіть за умови участі у ньому одного учасника, ділянка буде продана. Стартова вартість 15 га така ж, як і під час першого аукціону – 87 млн грн.

Окрім того, цього року мерія готує до продажу ще близько 50 ділянок на стартову суму 468 млн грн. Це землі не лише в межах міста, але й на території всієї Львівської МТГ.

«Основний масив – це Львів, але почнемо продавати ділянки в рамках агломерації. Там є багато ділянок під комерцію і промисловість. Ми надаємо пріоритет саме такому цільовому призначенню ділянок, оскільки убиваємо таким чином двох зайців: залучаємо гроші у бюджет від продажу землі з аукціону, а з іншого боку – комерція і промисловість створюють нові робочі місця», – додав заступник мера Львова.

Є також ділянки під житлове будівництво, але до їхнього продажу Любомир Зубач обіцяє підходити обережно з огляду на соціальну інфраструктуру у зоні майбутньої забудови.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про плани австрійської компанії Hirsch Porozel відкрити у Львові новий завод з виробництва пінополістеролу. Компанія викупить земельну ділянку площею 2,6 га у промисловій зоні «Сигнівка» за 17,3 млн грн, щоб реалізувати свої наміри.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року компанія «Спарроу кепітал», що входить до групи компаній Sparrow, почала будувати у мікрорайоні Сигнівка перший у Львові індустріальний парк. Першу чергу індустріального парку планують збудувати у 2022 році.