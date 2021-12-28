Hirsch Porozel займаєтсья виробництвом пінополістеролу

Австрійська компанія Hirsch Porozel планує відкрити у Львові новий завод з виробництва пінополістеролу. Компанія викупить земельну ділянку у промисловій зоні «Сигнівка» за 17,3 млн грн, щоб реалізувати свої наміри. Результати відповідного електронного аукціону оприлюднили на платформі Prozorro.Продажі.

Вперше аукціон на викуп земельної ділянки площею 2,6 га у промзоні «Сигнівка» мали провести ще 26 листопада. На торги прийшов лише один учасник – ТзОВ «Хірш Порцелль». За правилами проведення аукціонів, на конкурс має прийти мінімум два учасники, щоб він відбувся. Таким чином управління земельних ресурсів ЛМР оголосило повторні торги, які мали відбутись 28 грудня.

Збір документів на новий аукціон завершився 27 грудня і на аукціон знову прийшло лише ТзОВ «Хірш Порцелль». Компанія сплатила 5,1 млн грн гарантійного внеску і отримала право придбати цю земельну ділянку поза торгами. Загальна сума, яку сплатить покупець за земельну ділянку в бюджет Львова – 17,3 млн грн.

Протягом 20 робочих днів управління земельних ресурсів Львівської міськради має укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки з ТзОВ «Хірш Порцелль».

Земельна ділянка, яку придбає Hirsch Porozel, розташована на вул. Північній у промзоні «Сигнівка»

Компанія Hirsch Porozel заснована в Австрії ще у 70-х роках. В Україну компанія зайшла у 2017 році, відкривши перший завод в місті Берегове, а потім ще одну філію у Черкасах. Компанія Hirsch Porozel займається виробами з пінопласту та виробляє технологічне обладнання, упакування, деталі для промислового застосування, ізоляційні матеріали для внутрішніх і зовнішніх стін, дахів, стель і підлог, системні панелі для теплої підлоги тощо.

Керівником компанії Hirsch Porozel в Україні є підприємець Андрій Лемех. Він уточнив ZAXID.NET, що компанія планує збудувати у Львові завод з виробництва полістиролу та упакування з полістиролу.

Нагадаємо, що на території промзони «Сигнівка» уже будується величезний індустріальний парк «Спарроу Парк Львів», першу чергу якого планують відкрити у 2022 році.