Турецька компанія «Бета інжиніринг» планує збудувати завод з виробництва бітуму на території Львівської області. У вівторок, 23 листопада, представники компанії зустрілися із головою ЛОДА Максимом Козицьким і обговорили деталі майбутнього будівництва.

Як повідомили у прес-службі ЛОДА, компанія «Бета інжиніринг» розглядає Львівську область як локацію для будівництва заводу з виробництва бітуму. Під час зустрічі Максим Козицький зазначив про можливість реєстрації індустріального парку під реалізацію цього інвестиційного проекту. Він також додав, що облдержадміністрація сприятиме в погодженні документації та інвестуванні щодо проведення будівництва.

Компанія «Бета інжиніринг» планує будувати завод на Львівщині на умовах державно-приватного партнерства. Львівська ОДА має запропонувати інвестору ділянку під будівництво.

«Наразі домовилися, що гості вивчать детальніше ринок та оформлять конкретний запит, а ми, зі свого боку, з’ясуємо всі можливості державно-приватного партнерства, а також запропонуємо перелік земельних ділянок, де могло б постати майбутнє українсько-турецьке підприємство», – прокоментував зустріч з потенційнимим інвесторами Максим Козицький.

«Бета інжиніринг» – одна з провідних інженерних компаній Туреччини, спеціалізується на нафтогазових проектах, проектах нафтопереробних заводів, електростанцій, нафтохімічної та цементної промисловості. Компанія має нафтопереробні та Бітумні заводи у Туреччині та Іраку.