Електровантажівки CoolОn (на фото) будуть орієнтовані на пересування містом та приміськими зонами

Українська компанія CoolОn планує розмістити виробництво електричних вантажівок біля Львова. Тут планують створити 120 робочих місць. Перші вантажівки почнуть виробляти уже в 2022 році, вартість одного автомобіля становитиме близько 16 тис. доларів США.

Як розповів ZAXID.NET власник виробничої компанії CoolОn Віталій Бризгалов, над першою українською електричною вантажівкою більше двох років працювала команда інженерів та конструкторів зі Львова та інших міст України. Головна мета, яку ставили фахівці – щоб транспорт був максимально економним і вигідним для бізнесу.

«Основне, що стимулює людей розглядати електричні автівки – це економія. Тому розуміючи всі обмеження, які дає електричний транспорт – маленький запас ходу, висока вартість, ми розробили автівку, яка хоч трошки може нівелювати ці проблеми. Так ми і розробили автівку, яка вигідна бізнесу саме в містах. Ми розглядаємо її як суто міську вантажівку, яка не забруднює повітря в місцях найбільшої концентрації людей і одночасно дає велику економічну перевагу власнику», – розповів Віталій Бризгалов.

За словами Віталія Бризгалова, компанія зараз розглядає дві готові ділянки з уже готовими виробничими приміщеннями під Львовом. Одна така ділянка розташована у селі Муроване, інша – біля заводу Fuijikura в Підрясному. Першу партію електричних вантажівок планують випустити уже наступного року. На виробництві планують створити 120 робочих місць.

«Ми плануємо масштабуватись до виробництва і розглядаємо Львів як основу для майбутнього зростання проекту. За 2022 рік плануємо отримати першу чергу виробництва, сертифікуватися і почати тестову експлуатацію до 300 одиниць і на 2023-й рік вийти у серійне виробництво. Якщо все буде добре, тоді будемо будувати свій великий завод з орієнтацією на Європу, на 20-30-50 тисяч одиниць на рік», – ділиться планами Віталій Бризгалов.

За словами Віталія Бризгалова, міська влада Львова готова в майбутньому запропонувати ділянку під будівництво заводу з виробництва електричних вантажівок в одному з промислових зон Львова – у Рясному чи «Сигнівці». Власний завод компанія CoolOn планує будувати в 2024-2025 роках.

На вантажівках CoolOn буде один або два електродвигуни потужністю до 120 кВт. Залежно від побажань клієнтів CoolOn можуть мати передньопривідну конфігурацію або систему повного приводу. Вантажівка зможе набирати швидкість до 90 км/год, а одного заряду батареї вистачатиме на 300 км. Загалом комплектація автомобілів на 80% складатиметься з локальних компонентів. Електрична вантажівка буде розрахована на пересування у містах та приміських територіях і матиме місткість до 3 тонн.

За словами власника CoolОn, компанію з виробництва вантажівок зареєструють у Львові, однак основний офіс буде в Великій Британії. Зараз у компанії уже є потенційні замовники, які готові придбати електровантажівки уже наступного року.

На сайті CoolОn вказано, що компанія заснована в Кривому Розі у 2014 році групою розробників електроніки з метою розвитку технологій електричного приводу для автомобілів з нульовими викидами. З 2018 року діяльність компанії зосереджено на розробці електротранспорту.