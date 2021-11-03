Завод з виробництва олії розташований у селі Ланівці Тернопільської області

Антимонопольний комітет України дозволив ПАТ «Галнафтогаз» на придбання олійноекстракційного заводу «Лан-Оіл», що у Тернопільській області. Відповідне рішення оприлюднене на офіційному сайті АМКУ.

Як йдеться у рішенні АМКУ, акціонерне товариство «Галнафтогаз» отримало дозвіл викупити частку у статутному капіталі ТзОВ «Лан-Оіл», що перевищує 50%. Таким чином «Концерн Галнафтогаз»після укладення договору про продаж матиме найбільший вплив в управлінні компанією.

Як вказано на сайті заводу «Лан-Оіл», його збудували у 2010 році у селі Ланівці Тернопільської області. На території заводу діють масляно-пресовий цех, цехи грануляції та екстракції. На території підприємства є склади для зберігання сировини на 85 тис. м3, а також резервуари для зберігання олії на 5500 тонн. До складів підприємства пролягає залізнична дорога. Денні потужності заводу з переробки соняшника становлять 500 тонн, а з переробки ріпаку – 370 тонн.

Додамо, що у жовтні компанія OKKO Group уже почала публікувати вакансії на олійний завод «Лан-Оіл».

За інформацією YouControl, бенефіціарними власниками компанії «Лан-Оіл» є львівські бізнесмени Іван Коцьо, Богдан Куспись та Ігор Таранський. Компанія зареєстрована на вул. Богданівській у Львові.

Концерн «Галнафтогаз» входить в мережу OKKO Group львівського мільйонера Віталія Антонова і є однією з наймасштабніших мереж автозаправок в Україні.