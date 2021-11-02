Будівництво нового підприємства біля Радивилова розпочнеться в листопаді

Поблизу Радивилова у Рівненській області збудують завод із переробки та заморожування ягід, фруктів та овочів. Будівництво розпочнуть у листопаді, а виробництво планують запустити влітку 2024-го. Наразі завершується оформлення землі, очікується, що на новому підприємстві створять близько 120 робочих місць.

Про плани з будівництва заводу повідомили на офіційній сторінці Радивилівської об'єднаної громади. «Завод із переробки та заморозки ягід, фруктів та овочів будуватимуть у Радивилівській громаді. Новий об'єкт розрахований на 120 робочих місць. За очікуваними прогнозами, будівництво стартує вже 3 листопада», – повідомили у громаді.

Завод розташовуватиметься у колишньому господарському дворі у селі Підзамче. Інвестором будівництва є запорізька компанія «Аурум».

Як розповів ZAXID.NET міський голова Радивилова Микола Карапетян, документальне оформлення відведення землі перебуває на стадії завершення, на листопад заплановано початок будівельних робіт. Влітку 2024-го нове підприємство з заморожування ягід, фруктів та овочів, а також з виробництва фруктових пюре та соків уже запрацює.

У громаді очікують, що ТОВ «Аурум» інвестує у нове будівництво близько 123 млн грн. За даними інформаційно-аналітичної системи YouControl, власником ТОВ «Аурум» є мешканець Запоріжжя Дмитро Д'яченко, сама компанія зареєстрована у 1999 році. Основним видом діяльності підприємства вказана оптова торгівля відходами та брухтом.