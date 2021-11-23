У Львові не змогли продати 15 га в промзоні «Сигнівка». Пустити з молотка землю мали у вівторок, 23 листопада. Але всі заявлені учасники, а їх було близько дестяка, не з'явились. Тож ділянку знову виставлять на е-торги. Початкова ціна лоту – 87 млн грн.

У міській раді кажуть: упродовж місяця цією територією цікавились до десятка українських та іноземних інвесторів. Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач вважає: відлякати потенційних власників могли недооблаштовані комунікації довкола.

«Місто вже виконало частину роботи щодо мереж. Ми розуміємо, що для потенційних покупців важливо, щоб тривав процес. У нас якраз є окремі містобудівні умови, які стосуються підведення туди потужнішої електрики. А міський бюджет? Втрат там ніяких не буде. Адже стосовно землі, що продається, в законодавстві є одна особливість: вона не може бути продана нижче експертної оцінки. Тобто, її ціна знову стартуватиме від 87 млн грн. Я впевнений: ця ділянка знайде свого покупця», – розповів Любомир Зубач.

Також посадовець каже: вже у середу, 24 листопада, на електронних торгах Prozorro мали би продавати сусідню територію, її площа — 2,7 га.

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, у львівській промзоні «Сигнівка», що на околиці міста, планують збудувати виробничі приміщення і склади, а також прокласти нові проїзди. Ще у 2017 році Львівська міськрада затвердила концепцію створення на Сигнівці індустріального парку, а наприкінці лютого 2019 року 15 га землі на Сигнівці за 85,5 млн грн купила австрійська компанія «Дунапак», що виробляє гофрокартонні упаковки. Крім цього, місто підвело до промзони інженерні мережі. У квітні виконком видав містобудівні умови та обмеження на забудову майже 18 га промзони складами та адмінбудівлями.

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