Нова вулиця має з’єднати вул. Північну та Конюшинну

У львівській промзоні «Сигнівка», що на околиці міста, прокладуть нову вулицю, що з’єднає вул. Північну та Конюшинну. Нова вулиця матиме протяжність близько півкілометра та має покращити заїзди до промислової зони.

Як розповів ZAXID.NET речник ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль, наразі розробляються передпроектні пропозиції для прокладання вулиці, зокрема що стосуються облаштування переїзду через залізничні колії, що пролягають між вул. Північною та Конюшинною. Після цього оголосять тендер на робочий проект та безпосередні роботи. Нова вулиця має полегшити під’їзди до промзони та розвантажити сусідні вулиці, адже останні кілька років землі на Сигнівці активно продають інвесторам під промислову забудову.

Червоним позначена приблизна траєкторія нової вулиці (клікніть для збільшення)

За детальним планом території, на території промзони прокладуть й інші проїзди між існуючими вуличками. З іншої сторони вул. Північну продовжать від вул. Данила Апостола. На перехресті вул. Конюшинної та кільцевої дороги пропонують збудувати дворівневу транспортну розв’язку. Також ДПТ передбачає будівництво вул. Проектної 2 та продовження вул. Збиральної з переходом над залізницею.

Зазначимо, що Львівська міськрада затвердила концепцію створення на Сигнівці індустріального парку ще у 2017 році, а наприкінці лютого 2019 року 15 га землі на Сигнівці за 85,5 млн грн купила австрійська компанія «Дунапак», що виробляє гофрокартонні упаковки. Крім цього, місто підвело до промзони інженерні мережі. У квітні виконком видав містобудівні умови та обмеження на забудову майже 18 га промзони складами та адмінбудівлями.