60% всієї площі займатимуть виробничі приміщення

Виконком Львівської міськради погодив будівництво складів та адмінбудівель у промисловому районі Львова на вул. Північній. Ідеться про забудову ділянки площею 18,8 га. Відповідні містобудівні умови та обмеження видали у п’ятницю, 9 квітня.

У жовтні торік ділянку загальною площею понад 18 га за 106,9 млн грн купила компанія ТзОВ «Спарроу індастріз». Представник компанії Володимир Калапузяк тоді розповідав, що на цій ділянці планується будівництво індустріального парку, учасниками якого будуть українські та іноземні інвестори. Близько 60% площі займатимуть виробничі приміщення.

Відповідно до виданих містобудівних умов та обмежень, висота будівель не має перевищувати 20,5 м, а відсоток забудови ділянки – 6,5.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Спарроу індастріз» зареєстроване у Львові на вул. Кам'янецькій. Власниками компанії вказані львів'янин Володимир Калапузяк та мешканець Рудного Максим Чухен.

Зазначимо, що землі на околиці Львова активно продають із аукціону. У 2017 році ЛМР затвердила концепцію створення на Сигнівці індустріального парку, а у наприкінці лютого 2019 року 15 га землі на Сигнівці за 85,5 млн грн купила австрійська компанія «Дунапак», що виробляє гофрокартонні упаковки. Крім цього, місто підвело до промзони інженерні мережі.