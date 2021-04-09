Понад 18 га землі у промзоні «Сигнівка» забудують складами й адмінбудівлями
На Сигнівці планують облаштувати індустріальний парк
Виконком Львівської міськради погодив будівництво складів та адмінбудівель у промисловому районі Львова на вул. Північній. Ідеться про забудову ділянки площею 18,8 га. Відповідні містобудівні умови та обмеження видали у п’ятницю, 9 квітня.
Відповідно до виданих містобудівних умов та обмежень, висота будівель не має перевищувати 20,5 м, а відсоток забудови ділянки – 6,5.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Спарроу індастріз» зареєстроване у Львові на вул. Кам'янецькій. Власниками компанії вказані львів'янин Володимир Калапузяк та мешканець Рудного Максим Чухен.
Зазначимо, що землі на околиці Львова активно продають із аукціону. У 2017 році ЛМР затвердила концепцію створення на Сигнівці індустріального парку, а у наприкінці лютого 2019 року 15 га землі на Сигнівці за 85,5 млн грн купила австрійська компанія «Дунапак», що виробляє гофрокартонні упаковки. Крім цього, місто підвело до промзони інженерні мережі.