У Львові обговорять детальний план території промзони "Сигнівка"

У львівській промзоні «Сигнівка», що на околиці міста, збудують виробничі приміщення і склади, а також прокладуть нові проїзди. Про це йдеться в детальному плані території (ДПТ) у районі вул. Данила Апостола, Північної та Конюшинної, оприлюдненому на сайті Львівської міської ради.

Як вказано у пояснювальній записці до ДПТ, на території промзони загальною площею 155,3 га пропонують облаштувати квартал виробничої та складської забудови. При цьому наявні будівлі не зноситимуть, а лише реконструюватимуть.

Заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач повідомив ZAXID.NET, що детальний план розробляють, аби прокласти нові заїзди до Сигнівки, адже сама промзона вже сформована.

«Історія з Сигнівкою не нова. Впродовж 2019-2020 років на Сигнівці з аукціону продали 5 ділянок площею більше 40 га, що принесло бюджету 255 млн грн. Там є ще резервні території, тож ще близько 40 га плануємо продати. Для нас важливо, щоб там був центр ділової активності», – пояснив Любомир Зубач.

За детальним планом нові заїзди на територію промзони планують облаштувати зі сторони вул. Патона. Вул. Північну мають продовжити до вул. Конюшинної, де вона проходитиме шляхопроводом під залізницею. З іншої сторони вул. Північну продовжать від вул. Данила Апостола. На перехресті вул. Конюшинної та кільцевої дороги пропонують збудувати дворівневу транспортну розв’язку. Також ДПТ передбачає будівництво вул. Проектної 2 та продовження вул. Збиральної з переходом над залізницею.

На території ДПТ запроектували облаштувати 21 відкриту стоянку на 1265 паркомісць та 20 закритих стоянок на 1080 місць.

Громадське обговорення проекту ДПТ в районі промзони «Сигнівка» триватиме до 27 червня. Детальніша інформація про детальний план розміщена на сайті Львівської міськради. 16 червня проведуть громадські слухання проекту ДПТ території промзони «Сигнівка» у приміщенні Залізничної районної адміністрації, що за адресою вул. Виговського, 34. Початок о 17:00.

Зазначимо, що Львівська міськрада затвердила концепцію створення на Сигнівці індустріального парку ще у 2017 році, а наприкінці лютого 2019 року 15 га землі на Сигнівці за 85,5 млн грн купила австрійська компанія «Дунапак», що виробляє гофрокартонні упаковки. Крім цього, місто підвело до промзони інженерні мережі. У квітні виконком видав містобудівні умови та обмеження на забудову майже 18 га промзони кладами та адмінбудівлями.