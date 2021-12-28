Під час аукціону вартість контрольного пакету акцій львівського інституту зросла у 297 разів

Майже 73% акцій львівського проектно-конструкторського інституту конвеєробудування продали за 70 млн грн. Це вже друга спроба продати контрольний пакет акцій підприємства. У лютому його за 100 млн грн придбало ТзОВ «Краківський ринок», однак пізніше власники відмовилися заплатити за акції інституту. Тепер же інститут придбала фірма, що належить власниці Краківського ринку.

Вдруге контрольний пакет акцій (72,69%) львівського ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування», що розташований на вул. Базарній, регіональне відділення Фонду держмайна виставило на продаж 3 грудня зі стартовою ціною 236 тис. грн. Торги відбулися 28 грудня на сайті електронних торгів «Prozorro.Продажі». Під час аукціону вартість пакету акцій зросла у 297 разів.

Участь у аукціоні взяли сім компаній, які пропонували купити акції інституту від 350 тис. грн до 70 млн грн. Найвищу ціну – 70,002 грн – запропонувало ТзОВ Фірма «Ліокс». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія належить львів’янкам Наталії та Оксані Щадило, а директором фірми є Любомир Пук. Наталія Щадило є співвласницею ТЗоВ «Краківський ринок». Вона також є бізнес-партнеркою Володимира Дідуха та його дружини.

За умовами продажу, новий власник контрольного пакету акцій проектно-конструкторського інституту конвеєробудування впродовж півроку має зберегти штат працівників, а до п’яти років – основний профіль діяльності підприємства. Однак це не означає, що інститут після продажу продовжить займатися розробкою конвеєрів. Власник може зберегти стару назву підприємства, натомість отримати дозвіл на знесення будівель, що перебувають у незадовільному стані.

Зазначимо, що власниками ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» був Фонд держмайна, якому належало майже 73% акцій, ТзОВ «Краківський ринок» (22,42%) та 42 фізичні особи. Тепер, фактично, власники Краківського ринку стали майже одноосібними власниками інституту.

Як повідомляв ZAXID.NET, у лютому львівський проектно-конструкторський інститут конвеєробудування виставили зі стартовою ціною 240 тис. грн. На електронних торгах контрольний пакет акцій за 100 млн грн купило ТзОВ «Краківський ринок», яке вже через місяць відмовилось сплатити за придбаний лот.

Зараз у інституті працюють 22 фахівці, проте основна його цінність – це майже 20 приміщень загальною площею 5370 м2 та земельна ділянка площею 0,56 га поруч із Краківським ринком.