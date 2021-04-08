Власники Краківського ринку відмовилися сплатити 100 млн грн за контрольний пакет акції ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування», які раніше запропонували на аукціоні. Інститут розташований на вул. Базарній навпроти ринку, має велику кількість приміщень та користується земельною ділянкою площею понад півгектара.

Наприкінці лютого 72,69% львівського ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» продали на відкритому аукціоні за 100 млн. Переможцем торгів, в яких взяли участь 35 потенційних покупців, стало ТОВ «Краківський ринок». Ця компанія вже володіє 22,42% акцій підприємства, а також однойменним ринком в середмісті Львова. Стартова ціна акційного пакета була 240 тис. грн, під час аукціону вона зросла у 420 разів.

Опісля ТОВ «Краківський ринок» підписало протокол із продавцем акцій – регіональним відділенням Фонду держмайна – про визнання його переможцем, проте у відведений законом термін не уклало угоди купівлі-продажу. З цієї причини результати лютневого аукціону були скасовані.

«Компанія-переможець відмовилася підписувати договір, тому об’єкт скерували на повторний аукціон», – повідомили ZAXID.NET в прес-службі регіонального відділення фонду.

У разі сплати компанією «Краківський ринок» запропонованої суми, 100 млн грн та ще 20% ПДВ потрапили би до державного бюджету.

Нові торги з продажу державного пакета акцій заплановані на 30 квітня, для них стартову вартість знизили до 118 тис. грн.

Як писав ZAXID.NET, «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» – єдиний в Україні спеціалізований проектно-конструкторський інститут з розробки та проектування транспортних систем, підіймально-транспортного обладнання неперервної дії. На його території є 19 будівель у задовільному стані сукупною площею 5370 м2, підприємство користується комунальною земельною ділянкою площею 0,56 га.

Власниками ПрАТ є держава в особі регіонального відділення ФДМУ (72,69% акцій), ТЗоВ «Краківський ринок» (22,42%), рештою володіють 42 фізичні особи.

Найбільшим власником «Краківського ринку» є львів’янка Наталія Щадило (39,5%). Як писали «Наші гроші. Львів», її чоловік Ігор Щадило 1997 року був одним з перших засновників компанії-власника ринку. Наталія Щадило є бізнес-партнеркою Володимира Дідуха (відомого як «Вова Морда», нині потрапив під санкції РНБО) та його дружини (ТОВ «Кляса», ПП «Альянс Магнат» та інші). Також займається житловим будівництвом.

Юрію Кожану та його батьку Володимиру Кожану, колишньому почесному консулу Казахстану у Львові, належить 28,5% і 16% «Краківського ринку» відповідно. Ще 10% має Ірина Возняк, і по 2% Володимир Гаклюк, Оксана Ясниська і Феодосій Романюк, сини якого працюють суддями в Галицькому районному суді Львова та Львівському апеляційному суді.

Краківський ринок – один із найбільших у Львові, де торгують непродовольчими товарами. Як писав «Інтерфакс-Україна», виручка ТОВ «Краківський ринок» 2019 року становила 18,7 млн грн, а чистий прибуток – 1,2 млн грн.