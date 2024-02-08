ДПТ передбачає будівництво клубного будинку преміум-класу

Львівська міська рада на засіданні 8 лютого погодила детальний план території в районі вул. Тютюнників, Тарнавського, Кубійовича та Вишиваного, що передбачає будівництво елітного клубного житла та оновлення дитячих майданчиків. Крім цього, забудовник обіцяє облаштувати паркомісця для мешканців сусідніх будинків.

Детальний план охоплює територію площею 14,1 га, що розташована в історичному ареалі Львова. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зауважив, що цей ДПТ погодять у Мінкульті та проінформують комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ділянка ДПТ

У 2021 році ТзОВ «Авалон констракшн» звернулося до міської ради по розробку відповідного ДПТ. Проект детального плану передбачає будівництво багатофункційного комплексу з житловими та комерційними приміщеннями і підземним паркінгом. Для будівництва ЖК в районі вул. Тарнавського – Тюнюнників демонтують старі нежитлові приміщення, що давно не використовуються за призначенням. Вищий будинок розташований зі сторони багатоповерхового гуртожитку на пагорбі, нижчий – ближче до вул. Кубійовича. Зі сторони сусідніх житлових будівель останній поверх втоплений в глибину.

Також ДПТ передбачає створення сучасного дитячого майданчика на вул. Тарнавського, будівництво штучного міні-футбольного поля та реконструкцію пішохідної зони, зокрема доріжки та сходів, які формують зв’язок між вулицями Кубійовича та Ольги Басараб до вул. Тарнавського. У межах комплексу облаштують дворівневий паркінг на 100 місць і додаткових паркомісць для мешканців сусідніх будинків.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Авалон констракшн» входить до групи компаній львівського забудовника Avalon. Компанія зареєстрована у 2017 році на вул. Тютюнників, 55. Одноосібною власницею компанії є львів’янка Алла Шамова.