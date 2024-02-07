Avalon – є одним із провідних забудовників Львова, що спеціалізується на будівництві елітного житла

Львівська будівельна компанія «Ваш дім», що належить власнику мережі заправок ОККО Віталію Антонову, заявила про об’єднання із забудовником Avalon. Компанії об’єднуються під спільним брендом і уже в 2024 році запустять у будівництво два спільні комплекси. Про це 7 лютого повідомив Forbes.

Житлово-будівельна компанія відома у Львові будівництвом двох масштабних комплексів – ЖК «Пасічний» і Villa Magnolia, що розташовані поруч у мікрорайоні Сихів. Будівництвом цих двох ЖК компанія займалась упродовж останніх п’яти років. Як розповів генеральний директор ЖБК «Ваш дім» Володимир Гаразд, до пошуку партнерів компанію підштовхнув брак земельних ділянок під нову забудову у Львові, а на аукціонах купити відповідну землю інвестори не змогли.

Об’єднання під спільним брендом запропонували компанії-конкуренту, одному з найбільших львівських забудовників – Avalon. За словами СЕО Avalon Романа Давимуки, процес підготовки компаній до партнерства тривав упродовж 2023 року та завершиться у першому кварталі 2024 року. Обʼєкти «Ваш дім», які перебувають у процесі забудови, перейдуть під бренд Avalon, майбутні – також. Однак старі активи, зокрема майнові права та зобовʼязання, залишаються за попередніми власниками. Як саме буде оформлене партнерство, компанії не афішують, акцентуючи, що це «безгрошова угода».

«Ніхто нікого не купує, ніхто нікому коштів не додає», – зазначив Роман Давимука.

На початку 2024 року компанії розпочнуть будівництво двох житлових комплексів у Сихівському районі Львова, один із яких комфорт-класу площею 100 тис. м2, другий – бізнес-класу на площі 50 тис. м2. Організація будівництва і продаж нерухомості відбуватимуться на базі Avalon. Контролювати процес будівництва та здачі в експлуатацію мають разом. Надалі Avalon реалізуватиме як спільні, так і самостійні проекти, а «Ваш дім» – лише спільні.

Група компаній, що об’єднанні під брендом Avalon, працюють на ринку з 2014 року в сегментах житла комфорт-, бізнес- і преміум-класів. Компанія здала в експлуатацію понад 350 тис. м2 житлової та комерційної площі. Зараз кінцевою бенефіціарною власницею Avalon є львів’янка Алла Шамова, хоча раніше про приналежність до групи компаній публічно заявляв львівський бізнесмен і колишній депутат міської та обласної рад Григорій Козловський. Однак офіційно він ніколи не був вказаний серед власників. Зараз Григорій Козловський цю інформацію спростовує, як і компанія Avalon.

За даними антикорупційного сайту NGL.media, тіньовим власником групи компаній Avalon Юрій Федорів – засновник компанії «Інноваційні системи менеджменту», яка контролює готель Ibis Lviv Center. Серед акціонерів Avalon – інвестиційна група з іноземним капіталом, повідомили Forbes у прес-службі Avalon, проте називати кінцевих власників відмовилися.

ЖБК «Ваш дім» працює на ринку проектування та будівництва з 2002 року. За цей час компанія збудувала 150 тис. м2 житла. У 2023 році компанія не реалізувала жодного нового проекту. Компанія входить до групи компаній в OKKO Group, бенефіціаром якого є власник «Галнафтогазу» Віталій Антонов. «Ваш дім» відомий у Львові такими житловими комплексами як ЖК Villa Magnolia та ЖК Пасічний.