На вул. Янки Купали розташовані два занедбані нежитлові будинки

Львівська міська рада на сесії 2 листопада затвердила проекти землеустрою щодо забудови двох земельних ділянок на вул. Янки Купали, 5 та 7. Земельну документацію оформляли ТзОВ «Флаверс Хілл» та ОСББ «Янки Хоум». Власники компанії та засновниця ОСББ пов’язані з будівельною компанією «Авалон», що будує неподалік житловий комплекс.

Йдеться про дві суміжні ділянки на вул. Янки Купала, 5 та 7, де розташовані занедбані нежитлові двоповерхові будинки. У 2013 році міськрада визнала будинок на вул. Янки Купали, 5 аварійним, а наприкінці 2022 року управління комунальної власності продало будинок на онлайн-аукціоні за 5,2 млн грн. Його придбав львівський адвокат Роман Попко, він також вказаний як керівник або бенефіціар низки компанії будівельної групи «Авалон».

Зараз цей будинок приватизований ТзОВ «Флаверс Хілл». Земля під будинком №5 на вул. Янка Купали була не відведена, тож у березні 2023 року ТзОВ «Флаверс Хілл» звернулось до міськради за дозволом на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0845 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 6 листопада міськрада відповідний проект землеустрою затвердила, після чого компанія зможе отримати землю в оренду під будівництво житла та звернутися в управління архітектури за відповідними містобудівними умовами та обмеженнями.

Що стосується сусідньої ділянки площею 0,0772 га на вул. Янка Купали, 7, то до міськради за розробкою проекту землеустрою також у березні 2023 року звернулось ОСББ «Янки Хоум». ОСББ розробляла земельну документацію для обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Керінвицею ОСББ є Галина Процик, яка вказана також керівницею ТзОВ «Шольц-Транс». Ця компанія належить мешканці Брюховичів Марії Назаркевич, колишній дружині звинуваченого у держзраді львівського підприємця Віталія Бобира. Колишнє подружжя досі має спільний бізнес.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, будівельна компанія «Флаверс Хілл» зареєстрована майже два роки тому на вул. Квітовій, 10. Одноосібною власницею фірми є мешканка Кам’янка-Бузької Уляна Мельник. Вона також вказана співзасновницею ТОВ «Авалон Маркет», основна частка статутного фонду якого належить ТОВ «Авалон Інк.».

Навесні 2023 року «Флаверс Хілл» і «Шольц-Транс» звернулись до виконавчого комітету Львівської міськради за містобудівними умовами та обмеженнями на будівництво 9-поверхового житлового комплексу на вул. Квітовій, 10, тобто, поруч із вул. Янки Купали, однак розгляд цього питання перенесли й затвердили лише в серпні 2023 року. Крім цього, на сусідній ділянці на вул. Квітовій будівельна компанія Avalon будує ЖК Avalon Yard.