Кременчуцький колісний завод отримав нового власника

Чеський бізнесмен Річард Бенда стане новим власником Кременчуцького колісного заводу, одного з провідних українських виробників колісної продукції. Це випливає з рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 15 січня.

Регулятор надав дозвіл ТОВ «ЕНКОМ ТП» на набуття контролю над єдиним майновим комплексом ПрАТ «Кременчуцький колісний завод».

ТОВ «ЕНКОМ ТП» зареєстроване у Києві 1 серпня 2025 року. Основні напрямки діяльності компанії включають розподіл і торгівлю електроенергією, ремонт та технічне обслуговування електроустаткування, а також електромонтажні роботи.

Кінцевий бенефіціар фірми – громадянин Чехії Річард Бенда, який також контролює три інші українські компанії: «ЕНКОМ УА», «ЕНКОМ ЕНЕРДЖІ» та «ЕНКОМ ХОЛДІНГ».

Річард Бенда є випускником Київського державного університету за спеціальністю міжнародне право і торгівля та членом правління Українсько-чеської торгової палати. Крім того, він очолює чеську інженерну компанію Enkom A.S. (Брно), яка спеціалізується на постачанні технологій і реалізації проєктів «під ключ» в енергетиці для східних ринків. До заснування Enkom у 2008 році Бенда працював директором із закордонних проєктів у PSG-International A.S.

Варто зазначити, що у листопаді 2025 року АМКУ вже розглядав питання контролю над Кременчуцьким колісним заводом, і тоді його придбала німецька компанія EMI Deutschland GmbH.

ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» виробляє сталеві холодноштамповані колеса та диски для легкових автомобілів, вантажного транспорту та сільськогосподарської техніки, включно з тракторами та комбайнами. Основні виробничі потужності розташовані у Кременчуці.