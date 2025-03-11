Йдеться про комунальну ділянку на вул. Пасічній, 146, яку незаконно приватизували на початку 2000-х

Верховний Суд остаточно повернув у комунальну власність ділянку на вул. Пасічній, 146 у Львові, яку на початку 2000-х незаконно приватизували. Львівська міськрада понад вісім років судилася за цю ділянку із забудовником «Будівельний Альянс-Плюс».

За матеріалами справи, у 2003 році ТОВ «Колібрі-Х» ЛТД продало ПП «Астері» нежитлові будівлі загальною площею 36,9 м2 на вул. Пасічній, 146. Будівлі розташовані на ділянці площею 0,48 га, яку у 2000 році приватизувало ТОВ «Колібрі» ЛТД. У 2017 році ПП «Астері» через суд вирішило відібрати цю землю в компанії «Колібрі-X» через суд. Після цього «Астері» продала ділянку ТОВ «Будівельний альянс-плюс», а згодом апеляційний суд скасував реєстрацію права власності на землю за ПП «Астері».

Своєю чергою, Львівська міськрада також звернулась в суд, адже ділянка 0,48 га є комунальною й незаконно вибула з власності громади. Через суд міськрада вимагала витребувати землю в останнього власника – ТОВ «Будівельний альянс-плюс». У 2017 році Львівська мерія відмовила в наданні містобудівних умов та обмежень на будівництво багатоповерхівки цій компанії.

Суд вирішив, що оскільки земля була незаконно виведена з комунальної власності, то й будівлі на ній є самобудами. 27 листопада 2023 року Господарський суд Львівської області позов ЛМР задовольнив та зобовʼязав ТзОВ «Будівельний альянс-плюс» повернути земельну ділянку площею 0,48 га на вул. Пасічній, 146 у Львові в комунальну власність. Однак забудовник оскаржив це рішення в апеляційному суді, після чого Верховний Суд повернув справу на розгляд апеляційної інстанції.

У листопаді 2024 року Західний апеляційний господарський суд повернув 0,48 га на вул. Пасічній, 146 у комунальну власність. Як повідомили в юридичному департаменті ЛМР, 11 березня апеляційну постанову підтвердив Верховний Суд. Це рішення є остаточним і оскаржити його не можна.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Будівельний альянс-плюс» зареєстроване у 2006 році. Її власником є відомий тернопільський забудовник Ігор Гуда. Його компанії будують у Львові ЖК «Квіти Львова», на вул. Стрийській, 115 та 8-поверховий житловий комплекс із офісами і комунальною дитячою мистецькою школою на вул. Науковій, 7. До лютого 2023 року частки в цій компанії мали КУА «Національний резерв» і ТОВ «Будівельний альянс», що пов’язане з ексбанкіром Віталієм Ломаковичем.

Додамо, за даними NGL.media, до 2016 року ТОВ «Колібрі-Х» ЛТД і ПП «Астері» належали єдиному власнику – Леонідові Шимчаку. Зараз ТОВ «Колібрі-Х» належить Тарасові Усачову, інша компанія якого фігурує в скандалі з крадіжкою землі на вул. Лазаренка. ПП «Астері» зараз належить львівʼянину Володимиру Данилу.