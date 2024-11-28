Забудовник планував звести на цій ділянці десятиповерхівку з гаражами

У четвер, 28 листопада, Західний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про повернення земельної ділянки площею 0,48 га на вул. Пасічній, 146 у Львові до комунальної власності. Львівська міськрада понад сім років судилася за цю ділянку із забудовником «Будівельний Альянс-Плюс».

Як розповіли в юридичному департаменті Львівської міськради, історія почалася у 2017 році. Спершу ділянка комунальної власності незаконно через підробку документів опинилася у власності ТОВ «Колібрі-Х». У квітні 2017 року дві львівські фірми — ТОВ «Колібрі-Х» ЛТД та ПП «Астері» – подали одна проти одної позови до Господарського суду Львівської області. Суд визнав право власності за «Астері», посилаючись на принцип цілісності нерухомості із земельною ділянкою, на якій ця нерухомість розташована, хоча жодного обʼєкту нерухомості там ніколи і не було.

Вже за кілька днів «Астері» зареєструвало право власності на ділянку, проте дуже швидко вона перейшла через руки кількох нових власників: спочатку знову до ТОВ «Колібрі-Х», а згодом до ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс».

«Саме остання фірма подала документи на отримання містобудівних умов для зведення десятиповерхового будинку з гаражами, але отримала відмову через сумнівну законність документів. Львівська міська рада заявила, що земля залишалася у комунальній власності і жодних рішень щодо її відчуження не приймалося», – зазначили юристи ЛМР.

Прокуратура звернулась в інтересах Львівської міськради у 2018 році щодо витребування цієї земельної ділянки з чужого незаконного володіння від ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс». Справа пройшла два кола від першої до касаційної інстанцій, де прокурорам та Львівській міськраді відмовили з процесуальних питань.

Однак міськрада самостійно знову подала позов до Господарського суду Львівської області. Незважаючи на задоволення позову Львівської міськради, апеляційна інстанція скасувала це рішення та знову ж таки посилалась на наявність майна, якого там ніколи не було.

Проте у липні 2024 року Касаційний господарський суд підтримав позицію міської ради та повернув справу на повторний розгляд до суду апеляційної інстанції.

28 листопада 2024 року суд остаточно підтвердив, що ділянка є власністю громади Львова. Суд зобов’язав ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс» повернути землю до комунальної власності.

«Відзначимо, що ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс» вже не вперше купує вкрадену земельну ділянку комунальної власності. У 2019 році Львівська міська рада разом з Галицькою окружною прокуратурою вже повернули від даного товариства земельну ділянку по вул. Митрополита Липківського, площею 0,35 га у комунальну власність. І тепер знову – перемога», – прокоментували у юридичному департаменті ЛМР.

За даними YouControl, ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс» засноване у 2006 році у Львові на вул. Науковій, 7а. У березні 2023 році фірму переєстрували за іншою адресою – вул. Стрийська, 115. Підприємство належить тернопільському забудовнику Ігорю Гуді. Раніше частка у ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс» належала двом фірмам, пов’язаним із ексбанкіром Віталієм Ломаковичем. Ймовірно, перереєстрація відбулася після того, як у березні 2023 року Віталія Ломаковича затримали за звинуваченням у розкраданні 44 млн грн бюджетних грошей під час будівництва військового ліцею в Червонограді.