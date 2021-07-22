Ділянка 0,35 га розташована в парковій зоні і перебуває у постійному користуванні парку «Знесіння»

Львівська міська рада через суд намагається повернути у власність земельну ділянку в парковій зоні біля Регіонального ландшафтного парку «Знесіння». Її власником сьогодні є приватна компанія, що купила її в родичів загиблого львівського кримінального авторитета Миколи Лозинського, більш відомого як «Коля Рокеро». Однак Львівська міськрада не передавала цю землю з комунальної у приватну власність.

Як повідомляють «Наші Гроші. Львів», ідеться про ділянку площею 0,35 га, що розташована у парковій зоні на вул. Липківського й належить ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс». Цільове призначення ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку. Натомість у міськраді переконують, що це територія постійного користування парку «Знесіння», що підтверджується відповідною ухвалою ЛМР про затвердження меж ландшафтного парку.

У 2018 році Львівська міськрада звернулася до суду, аби з’ясувати, яким чином ця ділянка перейшла у приватну власність. ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс». Тоді Галицький районний суд Львова арештував цю землю, але згодом компанія це рішення оскаржив. У 2019 році Львівська обласна прокуратура звернулась до суду про витребування ділянки біля парку «Знесіння». У суді з’ясувалося, що фірма стала власником землі на підставі договору купівлі-продажу.

У квітні поліція відкрила кримінальне провадження щодо службових осіб регіонального ландшафтного парку «Знесіння» через «зловживання владою або службовим становищем». Слідчі вважають, що саме через дії працівників парку ділянка і вибула з комунальної власності.

За інформацією кадастрової карти, ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс» у травні 2017 року купило цю ділянку у нащадків відомого львівського кримінального авторитета 90-х років Миколи Лозинського, більш відомого як «Коля Рокеро». Його розстріляли у власному авто на просп. Чорновола у 2007 році. Після його загибелі ділянка перейшла у спадщину двом синам та дружині. Сам Микола Лозинський став власником ділянки 26 січня 2000 року.

За словами керівниці міського юридичного департаменту, міська рада не видавала жодних рішень про передачу ділянки Миколі Лозинському. Крім цього, згідно з зонінгом, земля розташована у парковій зоні, є вільною від забудови, а об’єкти нерухомості, які б належали Лозинському чи комусь іншому на підставі права власності відсутні.

Нащадки Миколи Лозинського, який прокуратура кілька разів викликала до суду, так і не з’явилися. Однак у суді вдалося з’ясувати, що ТОВ «Будівельний Альянс-Плюс» купив цю землю в нащадків кримінального аврторитера у травні 2021 року.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Будівельний Альянс-Плюс» зареєстрована у 2006 році у Львові на вул. Науковій, 7а. 80% компанії належить тернопільському забудовнику Ігорю Гуді. Ще по 10% – КУА «Національний резерв» і ТОВ «Будівельний альянс», яке пов’язане з екс-банкіром Віталієм Ломаковичем.

«Будівельний Альянс-Плюс» планував збудувати на вул. Пасічна, 146 житловий будинок, однак виявилось​, що фірма, яка продала ділянку «Будівельному Альянсу-плюс», отримала її незаконно.